УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
06.06.2025

Средняя цена полиса ОСАГО в России за год снизилась на 5,1%

УрБК, Москва, 06.06.2025. Средняя цена классического полиса ОСАГО в России в I квартале 2025 года составила 6,7 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7,3 тыс. руб.) этот показатель снизился на 5,1%, говорится в материалах Центробанка.

Отмечается, что автомобилисты за три месяца оформили 8,3 млн таких договоров. Еще свыше 1,5 млн полисов пришлись на водителей общественного транспорта, представителей бизнеса и другие категории. Также было заключено 0,9 млн краткосрочных договоров ОСАГО, которые больше всего востребованы у водителей такси.

«Общая сумма премий по ОСАГО составила 73,9 млрд руб., выплат — 51,7 млрд руб.», — говорится в исследовании.

Ранее аналитики ЦБ сообщали, что в 2024 году страховые компании выплатили автомобилистам Свердловской области более двух миллиардов рублей по договорам каско, это на 21% больше, чем в предыдущем году. В первую очередь, это связано с увеличением числа договоров и ростом стоимости запчастей.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.03.2025 В Свердловской области выросли выплаты по договорам автострахования

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2025. В Свердловской области выросли выплаты по договорам автострахования. В 2024 году по ...

24.01.2025 Средняя стоимость ОСАГО в России в IV квартале снизилась почти на 6%

УрБК, Москва, 24.01.2025. Средняя стоимость ОСАГО в России в IV квартале 2024 года снизилась на 5,7% по сравнению с ...

15.06.2022 Доля оформленных свердловчанами электронных полисов ОСАГО составила 70%

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2022. В I квартале 2022 года в Свердловской области было заключено 220 тыс. договоров ...

29.11.2018 Количество заключенных договоров ОСАГО во II квартале 2018 года сократилось на 7,7%

Количество заключенных договоров ОСАГО во II квартале 2018 года сократилось на 7,7%, до 11,1 млн, сообщается в «Обзоре ...

29.11.2018 Количество заключенных договоров ОСАГО во II квартале 2018 года сократилось на 7,7%

УрБК, Москва, 29.11.2018. Количество заключенных договоров ОСАГО во II квартале 2018 года сократилось на 7,7%, до 11,1 ...

Популярные новости
14.05.2025Алексей Баженов: Индустрия моды нуждается в децентрализации14.05.2025Вынос киосков04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн16.05.2025Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о хищении нефтепродуктов стоимостью более 3,4 млн рублей12.05.2025Михаил Хорьков о ситуации на вторичном рынке жилья Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2025 (204)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18