Средняя цена полиса ОСАГО в России за год снизилась на 5,1%

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УрБК, Екатеринбург, 24.03.2025. В Свердловской области выросли выплаты по договорам автострахования. В 2024 году по ...

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УрБК, Москва, 24.01.2025. Средняя стоимость ОСАГО в России в IV квартале 2024 года снизилась на 5,7% по сравнению с ...

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Количество заключенных договоров ОСАГО во II квартале 2018 года сократилось на 7,7%

УрБК, Москва, 29.11.2018. Количество заключенных договоров ОСАГО во II квартале 2018 года сократилось на 7,7%, до 11,1 ...