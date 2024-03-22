В 2023 году в РФ было оформлено 248 тыс. полисов ОСАГО для легковых такси

УрБК, Москва, 24.04.2024. В 2023 году было оформлено 248 тыс. полисов ОСАГО для легковых такси, что на 39% больше, чем годом ранее, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Банка России.



Регулятор объясняет положительную динамику вступлением в силу закона о такси, согласно которому разрешение на перевозку пассажиров и багажа для водителей, не оформивших специального полиса, может быть приостановлено.



«Количество страховых случаев в 2023 году по договорам ОСАГО для такси, заключенным годом ранее, уменьшилось на 10%. При этом частота страховых случаев по таким полисам в 6,6 раза выше, чем по полисам на другие легковые машины», — говорится в сообщении регулятора.



ЦБ также отмечает, что средняя стоимость полиса для такси, прибавив в цене лишь 5%, составила в прошлом году 27,8 тыс. руб. Водители, управляющие личными или арендованными машинами, относятся к ним бережнее и реже попадают в ДТП, чем работники автопарков, поэтому для физических лиц ОСАГО обходится в два раза дешевле, чем для юрлиц.