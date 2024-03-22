В 2023 году в РФ было оформлено 248 тыс. полисов ОСАГО для легковых такси

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Аналитики онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, что в 2023 году в Свердловской области было ...14.09.2021 Средняя стоимость полиса ОСАГО в Челябинской области снизилась до 5,6 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 14.09.2021. В I полугодии 2021 года средняя стоимость полиса ОСАГО на Южном Урале составила 5,6 тыс. ...20.08.2018 В 2018 году уровень продаж электронных полисов ОСАГО в Свердловской области вырос на 24%
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. Свердловская область оказалась на третьем месте по количеству продаж е-ОСАГО за 2018 ...02.03.2015 Рост стоимости полисов ОСАГО в апреле составит свыше 30%
УрБК, Москва, 02.03.2015. Стоимость страховых полисов ОСАГО в апреле может вырасти более чем на 30%. Об этом сообщает ...19.11.2013 В Свердловской области зарегистрировано 15,5 тыс. легковых такси
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2013. В Свердловской области зарегистрировано 15,5 тыс. легковых такси. Как сообщает ...