В России количество дошедших до абонентов мошеннических звонков сократилось до 20-30 тыс. в сутки

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. Количество абонентов «МегаФона», в марте посетивших Центральный парк культуры и отдыха ...

В Екатеринбурге среди посетителей парка имени Маяковского количество абонентов «МегаФон» увеличилось в марте в три раза

С начала года число блокируемых «МегаФоном» спам-звонков и sms увеличилось на 40%

УрБК, Москва, 10.08.2023. С начала лета в спам-фильтр компании «МегаФон» попало более 65 млн звонков от спамеров и ...