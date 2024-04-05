В России количество дошедших до абонентов мошеннических звонков сократилось до 20-30 тыс. в сутки

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. Количество абонентов «МегаФона», в марте посетивших Центральный парк культуры и отдыха ...14.03.2024 Специалисты «МегаФона» помогли 25 малым операторам защитить абонентов от звонков мошенников
УрБК, Москва, 14.03.2024. Компания «МегаФон» подключила к единой государственной платформе верификации звонков ИС ...10.08.2023 С начала года число блокируемых «МегаФоном» спам-звонков и sms увеличилось на 40%
УрБК, Москва, 10.08.2023. С начала лета в спам-фильтр компании «МегаФон» попало более 65 млн звонков от спамеров и ...02.09.2021 «МегаФон» запускает бесплатный анти-спам сервис для своих абонентов
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2021. «МегаФон» запускает бесплатный анти-спам сервис для своих абонентов. Специальные ...15.05.2009 Компания «Мегафон-Урал»: Новый тариф «Фирменный Универсальный» и опция «Время бизнеса» позволят на 90% снизить стоимость местных вызовов начиная с 6-й минуты соединения в сутки
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2009. С 15 мая 2009 года компания «МегаФон-Урал» представляет корпоративным клиентам новое ...