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В России количество дошедших до абонентов мошеннических звонков сократилось до 20-30 тыс. в сутки

УрБК, Москва, 14.06.2024. В России в январе-мае 2024 года количество мошеннических звонков (фрода), непосредственно дошедших до абонентов, составило в среднем 20-30 тыс. в сутки. В прошлом году фиксировалось 75 тыс. вызовов в сутки, пишет «Коммерсантъ».

Основная часть вызовов по-прежнему проходит через сети операторов «большой четверки».

Операторы признают, что показатели удалось снизить за счет подключения к системе «Антифрод», однако большая часть трафика идет через мессенджеры, которые Роскомнадзор планирует подключить к системе только к 2029 году.
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