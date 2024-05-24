Доходы свердловского бюджета от распоряжения госимуществом выросли на 57% в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В бюджет Свердловской области в 2023 году в рамках программы управления ...21.05.2015 Доходы от использования госимущества в Свердловской области снизились на 1,2 млрд рублей
По итогам 2014 года доходы от использования госимущества в Свердловской области снизились на 1,2 млрд руб. Об этом было ...21.05.2015 По итогам 2014 года доходы от использования госимущества в Свердловской области снизились на 1,2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2015. По итогам 2014 года доходы от использования госимущества в Свердловской области ...22.05.2012 Отчет об исполнении программы приватизации госимущества Свердловской области будет представлен Законодательному собранию
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2012. Отчет об исполнении программы управления государственной собственностью и приватизации ...15.09.2010 Доходы от приватизации госимущества в России могут составить 50 млрд. долларов США
УрБК, Москва, 15.09.2010. Доходы от приватизации госимущества в России в ближайшие пять лет могут составить около 50 ...