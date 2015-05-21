Доходы свердловского бюджета от распоряжения госимуществом выросли на 57% в 2023 году

Доходы Свердловской области от использования и приватизации госимущества выросли на 57% в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства по управлению госимуществом региона (МУГИСО).



14 июня МУГИСО представило комитету по промышленной, инновационной политике и предпринимательству свердловского Законодательного собрания отчет об исполнении программы управления госсобственностью области и приватизации госимущества за 2023 год.



«В целом, доходы областного бюджета от использования и приватизации госимущества Свердловской области возросли на 57%», — говорится в документе.



В целом доходы бюджета по этой статье в 2023 году составили 3,3 млрд руб. Стоимость активов Среднего Урала увеличилась за год на 227 млрд руб., или в 1,4 раза. Доходы от использования госимущества выросли в 2,5 раза за год. От продажи акций трех акционерных обществ в казну поступило 2,1 млрд руб.