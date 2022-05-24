Правительство Свердловской области одобрило отчет об исполнении бюджета на 2022 год

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Правительство Свердловской области одобрило отчет об исполнении регионального бюджета в 2022 году. Документ направлен на утверждение в Законодательное собрание региона, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Так, в прошлом году доходы свердловской казны составили 372,8 млрд руб., что на 13,7 млрд руб. выше показателей 2021 года. Доходы муниципальных бюджетов также выросли в прошлом году — на 29,5 млрд руб. — и составили 223,8 млрд руб.



Министр финансов Свердловской области Александр Старков отметил, что стабильность доходов в бюджет также была обусловлена ростом налоговых источников.



«На устойчивость бюджетных доходов в 2022 году повлиял рост налоговых источников. В первую очередь мы отмечаем увеличение поступлений по НДФЛ, в том числе за счет роста фонда заработной платы и работе по ее легализации: в прошлом году более 2,5 тыс. работодателей довели заработную плату до среднего уровня в своих отраслях. Также возросли поступления в областную казну по упрощенной системе налогообложения, налогу на имущество организаций, акцизам. Увеличились и безвозмездные поступления из других бюджетных источников», — рассказал Александр Старков.



По сравнению с позапрошлым годом расходы регионального бюджета выросли на 31,7 млрд руб. и составили 375,4 млрд руб. При этом приоритетной статьей расходов стала социальная поддержка уральцев: на эти цели направили 250,2 млрд руб. Также 94,3 млрд руб. было выделено на финансирование социальной сферы, 91,1 млрд руб. — на образовательные проекты, 41,1 млрд руб. ушло на здравоохранение без учета средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС).