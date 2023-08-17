В бюджет Свердловской области в 2023 году в рамках программы управления госсобственностью поступило свыше 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В бюджет Свердловской области в 2023 году в рамках программы управления госсобственностью региона поступило более 1 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального мингосимущества.



«В результате системного подхода к управлению госсобственностью в 2023 году доходы областного бюджета обеспечены Мингосимуществом в размере 1031,3 млн. руб., что превышает плановый показатель почти в 2,5 раза», — говорится в сообщении ведомства.



Так, от предприятий госсектора поступления составили 604,7 млн руб., от аренды и продажи земельных участков областной формы собственности — 237,4 млн руб., от использования государственного казенного имущества области — 33 млн руб.



От продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Свердловской области, поступило 2 трлн 060,8 млн руб.