В бюджет Свердловской области в 2023 году в рамках программы управления госсобственностью поступило свыше 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В 2023 году в бюджет Свердловской области поступило более 1,6 млрд руб. от распоряжения ...19.06.2014 Свердловская область в 2013 году получила более 1 млрд рублей от продажи неразграниченных земель
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2014. Поступления от использования и продажи неразграниченных земель Свердловской области в ...27.05.2014 Свердловская область в 2013 году получила 1,57 млрд руб. от управления госсобственностью
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2014. Бюджет Свердловской области в 2013 году получил 1,57 млрд руб. от управления ...27.12.2011 МУГИСО: область продолжит выходить из непрофильных активов
МУГИСО выполнило годовой план поступления средств в областной бюджет от приватизации и использования государственного ...27.12.2011 Министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Виталий Недельский: область продолжит активно выходить из непрофильных активов
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2011. МУГИСО выполнило годовой план поступления средств в областной бюджет от приватизации и ...