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В бюджет Свердловской области в 2023 году в рамках программы управления госсобственностью поступило свыше 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В бюджет Свердловской области в 2023 году в рамках программы управления госсобственностью региона поступило более 1 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального мингосимущества.

«В результате системного подхода к управлению госсобственностью в 2023 году доходы областного бюджета обеспечены Мингосимуществом в размере 1031,3 млн. руб., что превышает плановый показатель почти в 2,5 раза», — говорится в сообщении ведомства.

Так, от предприятий госсектора поступления составили 604,7 млн руб., от аренды и продажи земельных участков областной формы собственности — 237,4 млн руб., от использования государственного казенного имущества области — 33 млн руб.

От продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Свердловской области, поступило 2 трлн 060,8 млн руб.
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