Правительство РФ вновь может ввести мораторий на экспорт дизтоплива

УрБК, Москва, 23.11.2023. Правительство РФ отменило временный запрет на импорт летнего дизельного топлива (один из ...22.11.2023 Запрет на экспорт дизтоплива из России может быть снят
УрБК, Москва, 22.11.2023. Российское правительство планирует отменить временный мораторий на экспорт дизельного ...04.10.2023 Правительство РФ может снять запрет на экспорт дизельного топлива
УрБК, Москва, 04.10.2023. В ближайшие дни правительство РФ может ослабить запрет на экспорт топлива. Как пишет газета ...21.09.2023 Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива
Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает ...21.09.2023 Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива
УрБК, Москва, 21.09.2023. Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного ...