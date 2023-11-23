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Правительство РФ вновь может ввести мораторий на экспорт дизтоплива

УрБК, Москва, 14.06.2024. Правительство России рассматривает возможность ввести запрет на вывоз из страны дизельного топлива «непроизводителями». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в правительстве.

«Речь идет о том, чтобы перекрыть возможность вывозить дизель «непроизводителям» — то есть трейдерам, нефтебазам и прочим участникам рынка моторного топлива, уточняет один из них. Перекупщики уводят за рубеж объемы, предназначенные для внутреннего рынка, жалуется он», — пишет издание.

В августе на внутреннем рынке РФ начнется закупка дизтоплива для нужд инфраструктуры северных регионов, поэтому он должен быть насыщен.

В сентябре 2023 года правительство РФ уже вводило подобный мораторий для стабилизации розничных цен. В ноябре запрет был снят.
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