Правительство РФ вновь может ввести мораторий на экспорт дизтоплива

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Правительство РФ сняло мораторий на экспорт летнего дизтоплива

УрБК, Москва, 23.11.2023. Правительство РФ отменило временный запрет на импорт летнего дизельного топлива (один из ...

Запрет на экспорт дизтоплива из России может быть снят

УрБК, Москва, 22.11.2023. Российское правительство планирует отменить временный мораторий на экспорт дизельного ...

Правительство РФ может снять запрет на экспорт дизельного топлива

УрБК, Москва, 04.10.2023. В ближайшие дни правительство РФ может ослабить запрет на экспорт топлива. Как пишет газета ...

Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива

Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает ...

Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива

УрБК, Москва, 21.09.2023. Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного ...