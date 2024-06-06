Опубликована карта скоростных зон электросамокатов в Екатеринбурге

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УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. В Екатеринбурге будет запрещено передвижение на электросамокатах по территории пяти ...

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УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Власти Екатеринбурга готовят проект соглашения с компаниями, сдающими в аренду ...