Опубликована карта скоростных зон электросамокатов в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. На этой неделе в Екатеринбурге будет подписано соглашение о правилах пользования ...05.06.2024 В Екатеринбурге запретят движение на электросамокатах в пяти городских парках
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. В Екатеринбурге будет запрещено передвижение на электросамокатах по территории пяти ...04.06.2024 СК России напомнил жителям Среднего Урала о правилах безопасности при управлении электросамокатами
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. Следственное управление СК России по Свердловской области напомнило о необходимости ...29.05.2024 В июне 2024 года в Екатеринбурге вступят в силу новые ограничения для электросамокатов
Власти Екатеринбурга готовят проект соглашения с компаниями, сдающими в аренду электросамокаты. Документ будет ...29.05.2024 В июне 2024 года в Екатеринбурге вступят в силу новые ограничения для электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Власти Екатеринбурга готовят проект соглашения с компаниями, сдающими в аренду ...