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Вчера, 17:23

Опубликована карта скоростных зон электросамокатов в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. Сервис «Яндекс. Карты» опубликовал интерактивную карту Екатеринбурга, на которой обозначены зоны, где скорость электросамокатов должна быть снижена (до 10 км/ч, 15 км/ч и 20 км/ч), или же движение на них запрещено.

Опубликована карта скоростных зон электросамокатов в Екатеринбурге
Изображение: «Яндекс. Карты»

Ранее УрБК писал о том, что администрация города ведет переговоры с кикшеринговыми компаниями о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ, к ним относятся и электросамокаты). Так, в проекте соглашения будут определены семь городских парков, в которых ездить на электросамокатах запрещено, и указаны места, где будет нельзя парковать и брать в аренду электросамокат.

Сюда войдут мосты и путепроводы, территории менее чем в 100 метрах от образовательных учреждений, менее чем в 15 метрах от входов станций метрополитена и пяти метрах от остановок общественного транспорта, менее чем в пяти метрах от подземных переходов, регулируемых перекрестков и «зебр», обочины дорог, менее чем в пяти метрах от пандусов и лестниц.

Документ начали обсуждать еще в мае. Тогда верхней границей ограничения скорости электросамокатов предполагалось сделать 15 км/ч (максимально развиваемая большинством самокатов скорость — 25-30 км/ч).
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