«Райффайзенбанк» прекращает начислять проценты по накопительным счетам с 1 июля 2024 года

УрБК, Москва, 13.06.2024. С 13 июня 2024 года Группа «Московская биржа» прекращает торги евро и долларом. Это связано с ...29.05.2024 «Райффайзенбанк» прекратит обрабатывать исходящие платежи в долларах США с 10 июня
УрБК, Москва, 29.05.2024. С 10 июня 2024 года исходящие платежи в долларах США будут недоступны в «Райффайзенбанке», ...31.03.2023 УБРиР увеличил ставки по вкладам и накопительным счетам
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил ставки по некоторым вкладам и ...03.03.2022 В УБРиР поднимают ставки по вкладам в долларах США до 5% и в рублях — до 24% годовых
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) поднял ставки по вкладам в рублях и ...14.11.2014 Банки могут обязать начислять проценты по счетам жильцов на капремонт
УрБК, Москва, 14.11.2014. Минстрой планирует обязать банки выплачивать проценты по счетам жильцов, которые копят на ...