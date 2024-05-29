«Райффайзенбанк» прекращает начислять проценты по накопительным счетам с 1 июля 2024 года

УрБК, Москва, 13.06.2024. С 13 июня 2024 года Группа «Московская биржа» прекращает торги евро и долларом. Это связано с ...

Мосбиржа с сегодняшнего дня прекращает торги евро и американским долларом после введения санкций со стороны США

УрБК, Москва, 29.05.2024. С 10 июня 2024 года исходящие платежи в долларах США будут недоступны в «Райффайзенбанке», ...

«Райффайзенбанк» прекратит обрабатывать исходящие платежи в долларах США с 10 июня

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил ставки по некоторым вкладам и ...

УБРиР увеличил ставки по вкладам и накопительным счетам

В УБРиР поднимают ставки по вкладам в долларах США до 5% и в рублях — до 24% годовых

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) поднял ставки по вкладам в рублях и ...