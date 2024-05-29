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Вчера, 14:42

«Райффайзенбанк» прекращает начислять проценты по накопительным счетам с 1 июля 2024 года

УрБК, Москва, 13.06.2024. С 1 июля 2024 года «Райффайзенбанк» прекращает начислять проценты по накопительным счетам клиентов, сообщили в пресс-службе банка.

«С 1 июля 2024 года Райффайзен Банк прекращает начисление процентов по накопительным счетам. Проценты за июнь будут выплачены 30 июня 2024 года по действующим ставкам согласно тарифам», — указано в сообщении. В качестве альтернативы клиентам предлагается ознакомиться с инвестиционными решениями банка.

Как пишет ТАСС, данное решение «обусловлено необходимостью выполнять предписание европейского регулятора по снижению объемов присутствия группы Raiffeisen Bank International (RBI) в России».

Ранее УрБК писал о том, что «Райффайзенбанк» закрыл с 10 июня для своих клиентов возможность совершать исходящие платежи в долларах США.
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