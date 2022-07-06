УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:03

«Райффайзенбанк» прекратит обрабатывать исходящие платежи в долларах США с 10 июня

УрБК, Москва, 29.05.2024. С 10 июня 2024 года исходящие платежи в долларах США будут недоступны в «Райффайзенбанке», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Это связано с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы, уточнили в пресс-службе. «К сожалению, мы не можем на это повлиять», — резюмировали в «Райффайзенбанке». На входящие платежи в долларах США и любые платежи в других иностранных валютах ограничения не распространяются.

С 1 июня в «Райффайзенбанке» будет действовать скидка 50% на комиссию банка за проведение исходящих платежей клиентов-физлиц в долларах США в другие банки.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.07.2022 Тинькофф объявил о приостановке исходящих SWIFT-переводов в валюте

Тинькофф объявил о приостановке исходящих SWIFT-переводов в иностранных валютах для физлиц до 1 октября текущего года, ...

06.07.2022 Тинькофф объявил о приостановке исходящих SWIFT-переводов в валюте

УрБК, Москва, 06.07.2022. Тинькофф объявил о приостановке исходящих SWIFT-переводов в иностранных валютах для физлиц до ...

02.07.2013 АКБ «Союз» повысило ставки по ипотеке

УрБК, Москва, 02.07.2013. Ставки по всем ипотечным продуктам банка «Союз» повышены на 0,5 процентного пункта, сообщает ...

24.11.2011 ОАО «ВУЗ-банк»: Платежи в долларах сегодня принимаются исключительно с датой валютирования 25 ноября

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2011. В связи с тем что 24 ноября 2011 года является нерабочим днем в США, сообщаем вам, что ...

19.01.2009 19 января 2009 года ОАО «Банк «Северная казна» не будет осуществлять внешние платежи в долларах США

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2009. В связи с тем, что понедельник 19 января 2009 года является выходным днем в США (Martin ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора03.05.2024Пасхальный перезвон, русский фарфор и провинциальные города02.05.2024Майские изменения08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры
Архив новостей
Май 2024 (617)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18