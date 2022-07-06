«Райффайзенбанк» прекратит обрабатывать исходящие платежи в долларах США с 10 июня

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Тинькофф объявил о приостановке исходящих SWIFT-переводов в валюте

УрБК, Москва, 06.07.2022. Тинькофф объявил о приостановке исходящих SWIFT-переводов в иностранных валютах для физлиц до ...

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УрБК, Москва, 02.07.2013. Ставки по всем ипотечным продуктам банка «Союз» повышены на 0,5 процентного пункта, сообщает ...

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19 января 2009 года ОАО «Банк «Северная казна» не будет осуществлять внешние платежи в долларах США

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2009. В связи с тем, что понедельник 19 января 2009 года является выходным днем в США (Martin ...