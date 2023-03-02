Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.



— Илья Владимирович, в июле 2022 года к платформе «Знай своего клиента» подключились все российские банки. В чем был смысл реализации этого проекта, какие задачи он решает?



— Банк России создал систему «Знай своего клиента» и начал доводить до кредитных организаций актуальную информацию об уровне риска вовлеченности их клиентов-юридических лиц и ИП в проведение подозрительных операций, преследуя три цели.



Во-первых, это существенное снижение нагрузки на бизнес, в первую очередь малый и микробизнес. Дело в том, что стандарты оценки бизнеса весьма сложные. И когда банки проводили оценку клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства, они нередко перестраховывались и запрашивали у клиентов избыточный массив информации либо иногда несправедливо отказывали в проведении операции. Это создавало излишнюю нагрузку и на бизнес, и на банки.



При этом нередко клиенты, занимающиеся подозрительными операциями, открывают счета в разных банках. Однако каждый отдельный банк видит только операции в собственной зоне контроля, а то, что вне ее, выпадает из его поля зрения. Регулятор, находясь на вершине информационной пирамиды, имеет возможность видеть всех клиентов во всех банках. Проанализировав эту информацию, мы можем делать оценки уровня рисков, приближенные к стопроцентному попаданию.



Соответственно, банки, пользуясь нашей информацией, могут ослабить контроль в отношении клиентов с низким уровнем риска — так называемых зеленых клиентов. В результате существенно сокращается документарная нагрузка на такой бизнес. Кроме того, закон о Платформе ЗСК предусматривает реализацию императивного правила, в соответствии с которым переводы между клиентами с низким уровнем риска должны осуществляться без каких-либо препятствий. Кредитные организации не вправе отказывать им в проведении операции.



Вторая цель — это снижение нагрузки на сами кредитные организации, высвобождение их ресурсов за счет «зеленых» клиентов. В то же время теперь кредитные организации могут сконцентрировать свое внимание на клиентах с высоким уровнем рисков.



Наконец, внедрение Платформы ЗСК позволило нам повысить эффективность национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В первую очередь — за счет более оперативного реагирования банков на действия тех клиентов, которые проводят рискованные и подозрительные операции.



— Какие итоги можно подвести за шесть месяцев полноценной работы платформы?



— За первые полгода работы система, по нашим оценкам, продемонстрировала позитивные результаты. Полностью подтвердились те прогнозы, которые мы изначально формулировали. Если говорить о конкретных цифрах, то примерно на треть снизился общий объем отказов со стороны кредитных организаций в проведении операций так называемым зеленым клиентам из низкорисковой зоны, которых в Платформе ЗСК примерно 97%. Также мы видим, что за III и IV кварталы 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор экономики порядка 30 млрд руб., повысив эффективность и оперативность реализации полномочий по отказам клиентам с высоким уровнем рисков. По нашим данным, количество таких отказов увеличилось в четыре раза.



— Сколько юридических лиц и ИП сейчас в базе платформы? Можете ли вы назвать цифры по Свердловской области?



— В платформе «Знай своего клиента» содержится информация обо всех юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которые зарегистрированы в Федеральной налоговой службе и заключили договор банковского обслуживания с одной из кредитных организаций. Сегодня это около 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 236 тыс. из них зарегистрированы в Свердловской области.



— Ранее говорилось о том, что к «зеленой» группе относится около 99% компаний, к «желтой» — 0,3%, в «красную» группу включено 0,7%. Изменилось ли это соотношение в 2022 году? Если да, то как? Вследствие чего произошли изменения?



— В целом наши первоначальные прогнозы подтвердились. Однако после того, как система начала работать в полную силу, эти цифры несколько скорректировались. В основном это связано с интенсификацией регистрации новых хозяйствующих субъектов только для проведения подозрительных операций и вывода денежных средств в теневой оборот. Так, на сегодня к категории «зеленых» клиентов у нас относятся 97,3% от общего количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. «Желтая» зона — это 1,5% предпринимателей. И оставшийся 1,2% — это «красные» клиенты.



Если говорить о критериях, по которым мы относим бизнес к «красной» зоне, то есть к уровню высокого риска, то главный из них — это отсутствие реальной хозяйственной деятельности. Высокий уровень риска присваивается компаниям и предпринимателям, которые специально регистрируются, чтобы проводить подозрительные операции, и часто они являются частью цепочки в сложных схемах по незаконному выводу средств за пределы России или их обналичиванию.



— Собираете ли вы какую-либо обратную связь по поводу платформы? Чего больше — позитивных или негативных отзывов?



— Когда мы начинали прорабатывать вопрос о создании такой платформы, мы, естественно, в первую очередь советовались с кредитными организациями. И большая часть банков с самого начала высказала заинтересованность в проекте, в получении в реальном времени информации о качестве их клиентов.



Сейчас более 60% кредитных организаций используют систему «Знай своего клиента» в практической деятельности. Это значит, что они включили Платформу ЗСК в свою систему правил внутреннего противолегализационного контроля. При этом мы видим, что фактически все 100% банков так или иначе ориентируются на информацию платформы.



— Существуют ли планы по развитию системы «Знай своего клиента»?



— Сейчас мы видим, что потребность получать информацию о рисковой «окраске» клиентов есть и у бизнеса. Предприятиям и предпринимателям важно знать, как их оценивает наша система. Закон о Платформе ЗСК дал Банку России возможность сделать эту информацию общедоступной. Сейчас мы проводим работу для внедрения на нашем сайте сервиса, с помощью которого любой желающий сможет узнать, к какой зоне риска относится то или иное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. По нашим прогнозам, такая система может заработать в середине 2023 года.



Фото предоставлено пресс-службой Банка России