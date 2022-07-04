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В России 97% работающих с банками юрлиц и ИП относятся к группе низкого уровня риска

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. В России 97,3% юрлиц и ИП, являющихся клиентами банков, относятся к группе низкого уровня риска («зеленая») в системе «Знай своего клиента». Еще 1,5% попали в группу среднего уровня («желтая»), 1,2% — высокого («красная»). Об этом в интервью УрБК рассказал директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

«Если говорить о критериях, по которым мы относим бизнес к «красной» зоне, то есть к уровню высокого риска, то главный из них — это отсутствие реальной хозяйственной деятельности. Высокий уровень риска присваивается компаниям и предпринимателям, которые специально регистрируются, чтобы проводить подозрительные операции, и часто они являются частью цепочки в сложных схемах по незаконному выводу средств за пределы России или их обналичиванию», — уточнил он.

Согласно данным Банка России, когда система только заработала, к «зеленой» группе относились 99% компаний, к «желтой» — 0,3%, к «красной» — 0,7%. Последующие изменения связаны с интенсификацией регистрации новых хозяйствующих субъектов только для проведения подозрительных операций и вывода денежных средств в теневой оборот.

Отметим, что в 2022 году все финансовые организации подключились к системе «Знай своего клиента», что позволило им получать актуальную информацию об уровне вовлеченности юрлиц и ИП в проведение подозрительных операций.

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