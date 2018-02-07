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Российские банки во II полугодии помешали вывести в теневой сектор около 30 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. Во II полугодии 2022 года российские банки помешали вывести в теневой сектор около 30 млрд руб. Об этом в интервью УрБК рассказал директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

«Мы видим, что за III и IV кварталы 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор экономики порядка 30 млрд руб., повысив эффективность и оперативность реализации полномочий по отказам клиентам с высоким уровнем рисков. По нашим данным, количество таких отказов увеличилось в четыре раза», — сообщил он.

Отметим, что в 2022 году все финансовые организации подключились к системе «Знай своего клиента», что позволило им получать актуальную информацию об уровне вовлеченности юрлиц и ИП в проведение подозрительных операций.

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