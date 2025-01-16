УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
16.01.2025

Россиянам стали доступны переводы по СБП в девять стран и 50 иностранных банков

УрБК, Москва, 16.01.2025. Жителям России стали доступны переводы по Системе быстрых платежей (СБП) в девять стран и 50 иностранных банков, сообщают «Известия».

Все девять направлений — Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Лаос, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан — доступны клиентам Т-банка. Переводить можно до 30 млн в месяц без комиссии.

«Альфа» переводит средства в Белоруссию, Таджикистан и Узбекистан (клиентам доступны переводы в 46 иностранных банков). ВТБ — в Белоруссию, Киргизию и Таджикистан (с комиссией 0,2% и лимитом до 1 млн руб. в зависимости от банка-получателя).

РСХБ и «Новиком» осуществляют переводы в Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию (РСХБ с комиссией 1,5% и лимитом до 1 млн руб.).

Отмечается, что в конце 2023 года было всего пять стран, в которые можно было перевести деньги по номеру телефона. Зарубежных кредитных организаций, принимающих такие переводы, в сентябре 2023 года насчитывалось 37.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.03.2023 Банк «Тинькофф» прекратил отправлять переводы в Турцию

УрБК, Москва, 06.03.2023. Банк «Тинькофф» прекратил отправлять денежные переводы в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ...

24.06.2022 Сбербанк с 1 июля вводит комиссию в 1,25% за онлайн-переводы на карты других банков

УрБК, Москва, 24.06.2022. С 1 июля Сбербанк вводит комиссию на переводы со своих карт на карты других банков через их ...

14.03.2022 Российские туристы прямыми рейсами могут улететь в 15 стран мира

УрБК, Москва, 14.03.2022. У туристов из РФ, несмотря на введенные ограничения, остается возможность отправиться в ...

25.02.2010 ОАО «СКБ-банк»: Объем денежных переводов из Российской Федерации превышает суммы переводов, поступающих в Россию

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2010. Россияне чаще отправляют деньги за пределы РФ, чем сами получают по системам денежных ...

15.07.2009 В ОАО «Банк «Монетный дом» снижены тарифы на денежные переводы по системе Western Union

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2009. C 15 июля 2009 года компания Western Union, работающая в сфере денежных переводов без ...

Популярные новости
27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру20.12.2024От модного кластера — к промышленному хабу19.12.2024В Екатеринбурге сохранят 16 га Березовой рощи
Архив новостей
Январь 2025 (191)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18