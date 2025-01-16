Россиянам стали доступны переводы по СБП в девять стран и 50 иностранных банков

Материалы по теме

Банк «Тинькофф» прекратил отправлять переводы в Турцию

УрБК, Москва, 06.03.2023. Банк «Тинькофф» прекратил отправлять денежные переводы в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ...

Сбербанк с 1 июля вводит комиссию в 1,25% за онлайн-переводы на карты других банков

УрБК, Москва, 24.06.2022. С 1 июля Сбербанк вводит комиссию на переводы со своих карт на карты других банков через их ...

Российские туристы прямыми рейсами могут улететь в 15 стран мира

УрБК, Москва, 14.03.2022. У туристов из РФ, несмотря на введенные ограничения, остается возможность отправиться в ...

ОАО «СКБ-банк»: Объем денежных переводов из Российской Федерации превышает суммы переводов, поступающих в Россию

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2010. Россияне чаще отправляют деньги за пределы РФ, чем сами получают по системам денежных ...

В ОАО «Банк «Монетный дом» снижены тарифы на денежные переводы по системе Western Union

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2009. C 15 июля 2009 года компания Western Union, работающая в сфере денежных переводов без ...