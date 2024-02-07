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Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России

УрБК, Москва, 21.02.2024. Три из четырех крупнейших банков КНР — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — с начала 2024 года перестали принимать платежи от российских финансовых организаций, которые находятся под санкциями. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на слова генерального директора АО «Первая Группа» Алексея Порошина.

По его словам, финорганизации из КНР ввели ограничения на прием платежей с начала года. Операции с неподсанкционными банками пока идут. Ограничения трех финансовых корпораций также подтвердил источник «Известий», близкий к крупному бизнес-объединению. При этом издание уточняет, что в РФ осталось достаточно много не попавших под антироссийские санкции банков, которые успешно ведут расчеты с Китаем.

Причиной этого могут быть опасения китайских и ближневосточных финансовых организаций, что в противном случае США введут против них вторичные санкции. Ранее УрБК писал о том, что основной расчетный центр для импортеров в РФ — китайский Chouzhou Commercial Bank — начал приостанавливать сотрудничество с клиентами из России и Белоруссии.
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