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Chouzhou Commercial Bank остановил расчеты с Россией

УрБК, Москва, 07.02.2024. Основной расчетный центр для импортеров в РФ — китайский Chouzhou Commercial Bank — начал приостанавливать сотрудничество с клиентами из России и Белоруссии. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на информацию от клиентов банка.

«Китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией. Об этом «Ведомостям» рассказали три бизнесмена, информацию подтвердили в деловых объединениях и финансовые консультанты», — пишет издание, уточнив, что российские импортеры предпочитают этот банк из-за «сравнительно мягкого комплаенса (соответствие внешним и внутренним правилам, законам и стандартам — прим. ред.) и географического расположения — его штаб-квартира находится в городе Иу, одном из главных логистических узлов китайского экспорта в Россию».

Собеседники «Ведомостей» полагают, что ужесточение требований китайских банков к российским клиентам может быть связано с указом президента США Джо Байдена от 22 декабря 2023 года, в соответствии с которым Минфин США сможет наказывать банки, нарушающие санкции против России, в упрощенном порядке. А большинство банков КНР имеют свои представительства в США.

Вместе с тем руководитель таможенной практики адвокатского бюро Москвы «Ри-консалтинг» Денис Руденко заявил изданию, что ситуация не приобрела массовый характер — пока речь идет о единичных жалобах. «Если ты хочешь покупать продукцию китайского производства, то ты сможешь это сделать, потихоньку заплатишь», — сказал он.
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