Raiffeisen Bank планирует продать или реорганизовать свое российское подразделение

УрБК, Москва, 30.03.2023. Raiffeisen Bank International (RBI) намерен продать свое российское подразделение Райффайзенбанк или превратить его в отдельную структуру. Об этом говорится на сайте компании.
«Группа RBI продолжит работу над потенциальными сделками, которые могут привести к продаже или выделению Райффайзенбанка в России и деконсолидации Райффайзенбанка в России из Группы RBI в полном соответствии с местными и международными законами и нормами. Также продолжатся консультации с соответствующими компетентными органами», — сказано в заявлении.
Финансовая организация намерена и дальше снижать деловую активность в России. При этом Райффайзенбанк продолжит проводить некоторые банковские операции в стране в соответствии с условиями банковской лицензии и поддерживать своих клиентов.
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