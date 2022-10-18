Министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области назначен Александр Толкачев

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. Министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области назначен Александр Толкачев. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



«Пожелаем Александру Геннадьевичу оперативно войти в курс дел и приступить к ответственной работе, обеспечив реализацию всех поставленных задач», — сообщил Е. Куйвашев на заседании регионального правительства.



А. Толкачев приступил к исполнению обязанностей 13 июня.