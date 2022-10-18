Министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области назначен Александр Толкачев

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указы, согласно которым в ...03.02.2020 Министром экономики и территориального развития Свердловской области назначен Денис Мамонтов
Министром экономики и территориального развития Свердловской области назначен Денис Мамонтов. Эту информацию УрБК ...31.10.2017 Переназначены шестеро членов правительства Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня, 31 октября 2017 года, ...02.07.2012 В Свердловской области сформировано новое правительство
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указы о назначении членов областного кабинета министров. На ...17.01.2011 И. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области назначен Александр Сидоренко
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2011. Исполняющим обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области ...