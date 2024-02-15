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Вчера, 10:43

В Екатеринбурге Брусника запустила продажи в новом доме жилого комплекса «Южные кварталы»

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Екатеринбурге Брусника объявила о старте продаж в новом доме. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале девелопера.

«Мы открыли продажи Дома № 11 в «Южных кварталах». Двухуровневый паркинг и такие же двухуровневые коммерческие помещения; террасы на первых и последних этажах; фасадные решения, вдохновленные идеями французских архитекторов», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Екатеринбурге, в границах улиц Советской, Московской и Шаумяна, Брусника построит комплекс из двух зданий на более чем 600 квартир — «дом № 4».
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