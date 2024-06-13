Брусника объявила о старте продаж квартир в новом доме квартала «Шишимская горка» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Екатеринбурге Брусника объявила о старте продаж в новом доме. Об этом сообщается в ...16.03.2020 Брусника построила в Екатеринбурге двухэтажные квартиры
Компания выпустила на рынке обновленную серию жилья с особыми планировками ...13.03.2020 Компания Брусника выпустила на рынок Екатеринбурга обновленную серию двухуровневых квартир
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2020. Компания Брусника выпустила на рынок обновленную серию жилья особых планировок. Всего в ...18.12.2019 Брусника ввела в эксплуатацию третий дом в квартале «Суходольский» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. Девелоперская компания Брусника ввела в эксплуатацию третий дом в квартале ...18.11.2019 Компания Брусника открыла продажи трех домов в екатеринбургских жилых комплексах «Шишимская горка» и «Северный квартал»
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2019. Компания Брусника приступила к строительству и открыла продажи трех домов в ...