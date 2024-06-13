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Брусника объявила о старте продаж квартир в новом доме квартала «Шишимская горка» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. Девелоперская компания Брусника объявила о старте продаж квартир в новом доме № 16 в жилом квартале «Шишимская горка», который расположен на Уктусе. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в IV квартале 2026 года, сообщается в официальном Telegram-канале компании.

Представители застройщика отмечают, что в новом доме предусмотрено пять секций переменной этажности (от шести до 16 этажей). Площадь квартир варьируется от 20 до 109 кв. м. Отличительная особенность дома — приватные угловые террасы на всех типовых этажах, выход на которые в отдельных квартирах организован из кухни-гостиной, в других — из мастер-спальни.

Отметим, что архитектурную концепцию домов Брусника разрабатывает совместно с европейскими бюро. В основе каждого проекта — принцип mixed-use, который подразумевает объединение в пределах одной локации коммерческой, жилой и развлекательной функций. На первых этажах расположены коммерческие помещения: магазины, кафе, аптеки, спортивные центры и другие полезные сервисы.
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