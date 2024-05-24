Дорожники открыли движение по новому путепроводу на Режевском тракте

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В Свердловской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ...05.04.2024 В Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга в 2026 году появится новый мост через железнодорожные пути
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. В Екатеринбурге в рамках программы по развитию отдаленных территорий появится новый ...02.04.2024 В Свердловской области в 2024 году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет направлено более 31 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. В Свердловской области в 2024 году на реализацию национального проекта «Безопасные ...29.01.2024 Мосты в будущее
В Свердловской области в текущем году будут ремонтировать и строить 24 моста ...27.01.2022 На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области направят 8,4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2022. Объем финансирования национального проекта «Безопасные качественные дороги» в ...