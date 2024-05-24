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Вчера, 15:22

Дорожники открыли движение по новому путепроводу на Режевском тракте

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. Дорожные рабочие осуществили технический запуск движения по новому путепроводу на Режевском тракте. Автомобильный мост через железную дорогу на 127 км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск был построен в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Стоимость строительства составила порядка 630 млн руб. Это один из самых крупных пусковых объектов 2024 года в регионе, которые возводятся в рамках нацпроекта БКД. Строительство шло с опережением графика, что позволит полностью завершить работы на путепроводе до июля 2024 года вместо декабря, как планировалось ранее.

Напомним, что по поручению губернатора Евгения Куйвашева в 2024 году в Свердловской области работы идут на 24 мостах, расположенных как на региональных, так и на муниципальных дорогах. В том числе обновляются путепроводы через железнодорожные пути. Все они позволят обеспечить комфортный и безопасный проезд по дорогам региона.
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