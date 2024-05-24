Дорожники открыли движение по новому путепроводу на Режевском тракте

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В Свердловской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ...

В Свердловской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют дороги, ведущие к местам детского отдыха

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. В Екатеринбурге в рамках программы по развитию отдаленных территорий появится новый ...

В Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга в 2026 году появится новый мост через железнодорожные пути

В Свердловской области в 2024 году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет направлено более 31 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. В Свердловской области в 2024 году на реализацию национального проекта «Безопасные ...