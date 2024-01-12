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Вчера, 13:18

Объем входящих платежей через ЦБ в мае увеличился на 12%

УрБК, Москва, 11.06.2024. Объем входящих платежей, которые были проведены через Банк России, в мае 2024 года увеличился на 12,3% по сравнению со средним уровнем I квартала. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

«Рост поступлений по сравнению с апрелем усилился в том числе в отраслях потребительского, государственного и внешнего спроса», — говорится в сообщении регулятора.

Аналитики ЦБ также связывают рост объема входящих платежей с увеличением платежей в сфере добычи полезных ископаемых (в первую очередь нефти и газа), а также в розничной торговле.
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