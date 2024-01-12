Объем входящих платежей через ЦБ в мае увеличился на 12%

УрБК, Москва, 12.01.2024. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, был выше среднего ...08.12.2023 Объем входящих платежей через ЦБ РФ в ноябре превысил средний уровень III квартала 2023 года на 0,9%
УрБК, Москва, 08.12.2023. В ноябре 2023 года объем входящих платежей, проведенных через Банк России, превысил средний ...06.10.2023 Объем входящих платежей через систему Банка России вырос на 17,3%
УрБК, Москва, 06.10.2023. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за сентябрь 2023 ...28.08.2020 ЦБ отмечает переход к активной фазе восстановления экономики
УрБК, Москва, 28.08.2020. Аналитики Банка России зафиксировали активную фазу восстановления экономической активности в ...07.08.2020 ЦБ: В конце июля отклонение входящих финансовых потоков в туризме сократилось с -76% до -67%
УрБК, Москва, 07.08.2020. Отклонение средних дневных объемов входящих платежей от «нормального» уровня в период с 27 по ...