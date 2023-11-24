Объем входящих платежей через ЦБ РФ в ноябре превысил средний уровень III квартала 2023 года на 0,9%

УрБК, Москва, 24.11.2023. По итогам III квартала 2023 года число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в России ...09.11.2023 В Банке России отмечают постепенное охлаждение потребительского спроса
УрБК, Москва, 09.11.2023. Объем финансовых потоков в РФ в октябре остался близок к высокому уровню, достигнутому в III ...06.10.2023 Объем входящих платежей через систему Банка России вырос на 17,3%
УрБК, Москва, 06.10.2023. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за сентябрь 2023 ...11.09.2023 Росстат: ВВП России во II квартале 2023 года вырос на 4,9%
УрБК, Москва, 11.09.2023. Во II квартале 2023 года ВВП РФ вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...07.08.2020 ЦБ: В конце июля отклонение входящих финансовых потоков в туризме сократилось с -76% до -67%
УрБК, Москва, 07.08.2020. Отклонение средних дневных объемов входящих платежей от «нормального» уровня в период с 27 по ...