Объем входящих платежей через ЦБ РФ в ноябре превысил средний уровень III квартала 2023 года на 0,9%

УрБК, Москва, 08.12.2023. В ноябре 2023 года объем входящих платежей, проведенных через Банк России, превысил средний уровень III квартала 2023 года на 0,9%. Об этом говорят результаты мониторинга финансовых потоков, осуществленного Центробанком.



При этом если не учитывать платежи, связанные с нефтедобычей и государственным управлением, то объем платежей снизился на 0,3%, отметили аналитики регулятора. В отраслях, связанных с добычей нефти и газа и ориентированных за рубеж, объем входящих платежей превысил на 4,6% средний уровень III квартала 2023 года.



В отраслях, ориентированных на потребительский спрос (розничная торговля, телекоммуникации) объем входящих платежей вырос на 0,7% по сравнению со средним уровнем III квартала 2023 года.