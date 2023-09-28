Объем входящих платежей через систему Банка России вырос на 17,3%

УрБК, Москва, 06.10.2023. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за сентябрь 2023 года превысил средний уровень II квартала 2023 года на 17,3%. Об этом говорится в «Мониторинге отраслевых финансовых потоков» регулятора.



При этом самый активный рост, как и в августе, отмечается в экспортных отраслях, отраслях промежуточного потребления, а также инвестиционных отраслях. Согласно данным ЦБ, это говорит о значимом увеличении экономической активности.



Кроме того, в сентябре текущего года объем входящих финансовых потоков (без учета добычи, нефтепереработки и госуправления) во всех федеральных округах был выше среднего уровня II квартала 2023 года. При этом наибольший рост поступлений выявлен в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах.