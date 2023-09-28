УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

Объем входящих платежей через систему Банка России вырос на 17,3%

УрБК, Москва, 06.10.2023. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за сентябрь 2023 года превысил средний уровень II квартала 2023 года на 17,3%. Об этом говорится в «Мониторинге отраслевых финансовых потоков» регулятора.

При этом самый активный рост, как и в августе, отмечается в экспортных отраслях, отраслях промежуточного потребления, а также инвестиционных отраслях. Согласно данным ЦБ, это говорит о значимом увеличении экономической активности.

Кроме того, в сентябре текущего года объем входящих финансовых потоков (без учета добычи, нефтепереработки и госуправления) во всех федеральных округах был выше среднего уровня II квартала 2023 года. При этом наибольший рост поступлений выявлен в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.09.2023 Минэкономразвития отчиталось о росте ВВП в августе на 5,2%

УрБК, Москва, 28.09.2023. Годовой рост ВВП России в августе составил 5,2%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития ...

11.09.2023 Росстат: ВВП России во II квартале 2023 года вырос на 4,9%

УрБК, Москва, 11.09.2023. Во II квартале 2023 года ВВП РФ вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...

17.05.2023 За январь-март объем операций через Систему быстрых платежей составил 5,4 трлн рублей

УрБК, Москва, 17.05.2023. За январь-март 2023 года через Систему быстрых платежей (СБП) выполнено 1,2 млрд операций на ...

28.08.2020 ЦБ отмечает переход к активной фазе восстановления экономики

УрБК, Москва, 28.08.2020. Аналитики Банка России зафиксировали активную фазу восстановления экономической активности в ...

07.08.2020 ЦБ: В конце июля отклонение входящих финансовых потоков в туризме сократилось с -76% до -67%

УрБК, Москва, 07.08.2020. Отклонение средних дневных объемов входящих платежей от «нормального» уровня в период с 27 по ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»15.09.2023Одеть Шигира15.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов
Архив новостей
Октябрь 2023 (167)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18