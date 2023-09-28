Объем входящих платежей через систему Банка России вырос на 17,3%

УрБК, Москва, 28.09.2023. Годовой рост ВВП России в августе составил 5,2%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития ...11.09.2023 Росстат: ВВП России во II квартале 2023 года вырос на 4,9%
УрБК, Москва, 11.09.2023. Во II квартале 2023 года ВВП РФ вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...17.05.2023 За январь-март объем операций через Систему быстрых платежей составил 5,4 трлн рублей
УрБК, Москва, 17.05.2023. За январь-март 2023 года через Систему быстрых платежей (СБП) выполнено 1,2 млрд операций на ...28.08.2020 ЦБ отмечает переход к активной фазе восстановления экономики
УрБК, Москва, 28.08.2020. Аналитики Банка России зафиксировали активную фазу восстановления экономической активности в ...07.08.2020 ЦБ: В конце июля отклонение входящих финансовых потоков в туризме сократилось с -76% до -67%
УрБК, Москва, 07.08.2020. Отклонение средних дневных объемов входящих платежей от «нормального» уровня в период с 27 по ...