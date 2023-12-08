Объем проведенных через систему ЦБ РФ платежей в декабре 2023 года превысил уровень III квартала на 6,5%

УрБК, Москва, 12.01.2024. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, был выше среднего уровня III квартала 2023 года на 6,5%. Об этом говорится в материале ЦБ РФ «Мониторинг отраслевых финансовых потоков».



По итогам IV квартала объем платежей увеличился на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом: существенное увеличение финансовых потоков в декабре компенсировало их сдержанную динамику в октябре-ноябре.



Входящий финансовый поток в отраслях, ориентированных на внешние рынки, в декабре был на 5,9% выше среднего за III квартал. В IV квартале по сравнению с предыдущим кварталом рост составил 2,3%.



Согласно данным регулятора, поступления увеличились во всех укрупненных группах отраслей и во всех федеральных округах.