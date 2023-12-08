Объем проведенных через систему ЦБ РФ платежей в декабре 2023 года превысил уровень III квартала на 6,5%

УрБК, Москва, 08.12.2023. В ноябре 2023 года объем входящих платежей, проведенных через Банк России, превысил средний ...09.11.2023 В Банке России отмечают постепенное охлаждение потребительского спроса
УрБК, Москва, 09.11.2023. Объем финансовых потоков в РФ в октябре остался близок к высокому уровню, достигнутому в III ...06.10.2023 Объем входящих платежей через систему Банка России вырос на 17,3%
УрБК, Москва, 06.10.2023. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за сентябрь 2023 ...07.08.2020 ЦБ: В конце июля отклонение входящих финансовых потоков в туризме сократилось с -76% до -67%
УрБК, Москва, 07.08.2020. Отклонение средних дневных объемов входящих платежей от «нормального» уровня в период с 27 по ...06.03.2013 OAO «ТМК» по итогам 4 квартала 2012 года увеличило объем продаж бесшовных труб OCTG на 13%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2013. OAO «ТМК», один из ведущих мировых производителей труб для нефтегазовой промышленности, ...