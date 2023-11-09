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09.11.2023

В Банке России отмечают постепенное охлаждение потребительского спроса

УрБК, Москва, 09.11.2023. Объем финансовых потоков в РФ в октябре остался близок к высокому уровню, достигнутому в III квартале 2023 года. Об этом говорится в выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» Банка России.

При этом отмечается уменьшение объема входящих платежей в отраслях, ориентированных на потребительский спрос. Так, в октябре текущего года этот показатель снизился на 0,4% по сравнению с III кварталом.

Согласно данным регулятора, основной вклад в это внесли производство пищевых продуктов, сельское хозяйство, розничная торговля и операции с недвижимым имуществом. Это может указывать на первые признаки постепенного охлаждения потребительского спроса, которые подтверждаются и рядом других оперативных данных за октябрь.
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