В Банке России отмечают постепенное охлаждение потребительского спроса

УрБК, Москва, 06.10.2023. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за сентябрь 2023 ...11.09.2023 ВВП России во II квартале 2023 года вырос на 4,9%
Во II квартале 2023 года ВВП РФ вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ...11.09.2023 Росстат: ВВП России во II квартале 2023 года вырос на 4,9%
УрБК, Москва, 11.09.2023. Во II квартале 2023 года ВВП РФ вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...28.08.2020 ЦБ отмечает переход к активной фазе восстановления экономики
УрБК, Москва, 28.08.2020. Аналитики Банка России зафиксировали активную фазу восстановления экономической активности в ...07.08.2020 ЦБ: В конце июля отклонение входящих финансовых потоков в туризме сократилось с -76% до -67%
УрБК, Москва, 07.08.2020. Отклонение средних дневных объемов входящих платежей от «нормального» уровня в период с 27 по ...