В Банке России отмечают постепенное охлаждение потребительского спроса

УрБК, Москва, 09.11.2023. Объем финансовых потоков в РФ в октябре остался близок к высокому уровню, достигнутому в III квартале 2023 года. Об этом говорится в выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» Банка России.



При этом отмечается уменьшение объема входящих платежей в отраслях, ориентированных на потребительский спрос. Так, в октябре текущего года этот показатель снизился на 0,4% по сравнению с III кварталом.



Согласно данным регулятора, основной вклад в это внесли производство пищевых продуктов, сельское хозяйство, розничная торговля и операции с недвижимым имуществом. Это может указывать на первые признаки постепенного охлаждения потребительского спроса, которые подтверждаются и рядом других оперативных данных за октябрь.