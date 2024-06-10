Уральская таможня доначислила платежи на общую сумму более 600 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. За прошедшие пять месяцев 2024 года Уральская оперативная таможня дополнительно начислила платежи на общую сумму более 600 млн руб. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге начальник отдела организации административных расследований Уральской оперативной таможни Игорь Тимиряев.



Также таможенники выписали штрафы на общую сумму 90 млн руб. Кроме того, Уральская таможня безвозмездно передала министерству обороны 12 партий товаров широкого ассортимента (одежда, обувь, техника, техмасла, инструмент и так далее) общим количеством более 30 тыс. единиц. В органы соцзащиты передано более 13 партий товаров первой необходимости стоимостью более 35 млн руб. (сахар, одежда, обувь, санитарно-гигиенические изделия, спортинвентарь и так далее). Речь идет об изъятых товарах, которые суд передал в федеральную собственность.