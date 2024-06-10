Уральская таможня доначислила платежи на общую сумму более 600 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. За прошедшие пять месяцев 2024 года сотрудники Уральской оперативной таможни возбудили ...13.03.2024 Уральская таможня за год оформила «живой» груз на 4 млн долларов США
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В 2023 году Уральская электронная таможня выпустила декларации на «живой» груз общей ...02.04.2021 Сотрудники Уральского таможенного управления за год выписали штрафы на общую сумму 350 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. В 2020 году таможенные органы Урала возбудили 5 тыс. 995 дел об административных ...14.05.2020 Уральская электронная таможня пресекла ввоз более 110 тыс. единиц контрафактной продукции
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2020. Уральская электронная таможня пресекла ввоз более 110 тыс. единиц контрафактной ...29.01.2016 Уральская таможня в 2015 году выявила 63 уголовных преступления при обороте валюты
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2016. Уральское таможенное управление в 2015 году выявило 63 уголовных преступления в сфере ...