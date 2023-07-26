Рост популярности пятитысячных банкнот связали с увеличением накоплений россиян

УрБК, Москва, 26.07.2023. Центробанк РФ во II квартале 2023 года выявил 3 тыс. 068 поддельных банкнот. Это на 51,96% ...06.09.2018 Глава Гознака предложил изменить дизайн российских банкнот
УрБК, Москва, 06.09.2018. Глава Гознака Аркадий Трачук предложил изменить дизайн российских банкнот. По его мнению, ...27.02.2017 Госзнак: Новая купюра номиналом 200 руб. будет долговечной
УрБК, Москва, 27.02.2017. Купюра номиналом 200 руб., которая готовится к обороту, будет сделана по новой технологии, ...27.07.2016 Гознак: Новые купюры ЦБ РФ станут прототипом обновления всего банкнотного ряда
УрБК, Москва, 27.07.2016. Купюры нового номинала — 200 и 2 000 руб., которые ЦБ планирует выпустить в следующем году, ...25.07.2016 Памятную банкноту к ЧМ-2018 могут изготовить не из бумаги
УрБК, Москва, 25.07.2016. Памятную банкноту к Чемпионату мира по футболу 2018 года номиналом в 100 руб. могут ...