Рост популярности пятитысячных банкнот связали с увеличением накоплений россиян

Материалы по теме

В РФ количество поддельных банкнот во II квартале 2023 года снизилось на 52%

УрБК, Москва, 26.07.2023. Центробанк РФ во II квартале 2023 года выявил 3 тыс. 068 поддельных банкнот. Это на 51,96% ...

Глава Гознака предложил изменить дизайн российских банкнот

УрБК, Москва, 06.09.2018. Глава Гознака Аркадий Трачук предложил изменить дизайн российских банкнот. По его мнению, ...

Госзнак: Новая купюра номиналом 200 руб. будет долговечной

УрБК, Москва, 27.02.2017. Купюра номиналом 200 руб., которая готовится к обороту, будет сделана по новой технологии, ...

Гознак: Новые купюры ЦБ РФ станут прототипом обновления всего банкнотного ряда

УрБК, Москва, 27.07.2016. Купюры нового номинала — 200 и 2 000 руб., которые ЦБ планирует выпустить в следующем году, ...

Памятную банкноту к ЧМ-2018 могут изготовить не из бумаги

УрБК, Москва, 25.07.2016. Памятную банкноту к Чемпионату мира по футболу 2018 года номиналом в 100 руб. могут ...