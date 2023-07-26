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Вчера, 09:03

Рост популярности пятитысячных банкнот связали с увеличением накоплений россиян

УрБК, Москва, 11.06.2024. Популярность купюр номиналом 5 тыс. руб. растет из-за того, что россияне предпочитают копить средства. Об этом заявил «Известиям» генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук.

«Собственно, характер именно сбережений остается, и поэтому востребованность банкнот более высоких номиналов становится выше», — сказал Аркадий Трачук.

Он также добавил, что с ростом популярности безналичных расчетов необходимость в использовании мелких купюр падает. Также, по словам Аркадия Трачука, на снижение необходимости в наличных влияют темпы инфляции.

Ранее совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых.
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