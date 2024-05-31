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Вчера, 14:01

Департамент образования администрации Екатеринбурга возглавила Инна Гумбатова

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил директором департамента образования горадминистрации Инну Гумбатову. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 2020 года она руководила школой «Созвездие» в микрорайоне Солнечном.

«За период руководства Инны Гумбатовой в учреждении был реализован проект по открытию IT-классов с углубленным изучением отдельных предметов, осуществлен набор в 10-й инженерный класс «Росатом», а также запущен проект «Человек будущего» при поддержке Сбербанка», — пишет пресс-служба.

Также И. Гумбатова является членом Координационного совета по вопросам организации реализации ФГОС общего образования Свердловской области при региональном министерстве образования и молодежной политики, экспертом по аккредитации образовательной деятельности Свердловской области, членом рабочей группы «Модернизация системы подготовки педагогических кадров» Совета по вопросам развития педагогического образования на Среднем Урале.
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