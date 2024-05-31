Департамент образования администрации Екатеринбурга возглавила Инна Гумбатова

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. С 1 июня 2024 года Константин Шевченко вступит в должность заместителя главы ...02.10.2020 Департамент образования Екатеринбурга возглавил директор Дворца молодежи Константин Шевченко
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2020. Директор Дворца молодежи Константин Шевченко назначен руководителем департамента ...09.09.2020 Екатерина Сибирцева назначена замглавы Екатеринбурга по соцполитике
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил начальника департамента образования горадминистрации Екатерину ...09.09.2020 Екатерина Сибирцева назначена замглавы Екатеринбурга по соцполитике
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил начальника департамента образования ...11.04.2013 Введение новых образовательных стандартов в школы Свердловской области проходит по плану
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2013. Для качественного и эффективного перехода на новые образовательные стандарты при ...