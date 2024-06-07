В Свердловской области 10 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. На территории Свердловской области синоптики 7 июня объявили штормовое предупреждение ...03.06.2024 В Свердловской области 3 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. На территории Свердловской области синоптики 3 июня объявили штормовое предупреждение ...30.05.2024 В Свердловской области на 30 и 31 мая объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. На территории Свердловской области синоптики объявили штормовое предупреждение на 30 ...20.06.2023 В Свердловской области предупреждение о высокой пожарной опасности продлили до 22 июня
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Свердловской области синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности ...02.07.2018 Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности на Среднем Урале из-за жары
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Из-за жаркой погоды синоптики выпустили предупреждение о высокой пожарной опасности на ...