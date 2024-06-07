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В Свердловской области 10 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. На территории Свердловской области синоптики 10 июня объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«10 июня в отдельных районах Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.
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