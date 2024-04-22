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Вчера, 18:01

На Южном Урале средняя стоимость посуточной аренды загородных домов за год выросла на 21%

УрБК, Челябинск, 07.06.2024. В Челябинской области средняя ставка посуточной аренды загородного дома в июне 2024 года составила 9,1 тыс. руб. За месяц этот показатель снизился на 3%, за год вырос на 21%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

Согласно исследованию, дороже всего среди регионов РФ обойдется посуточная аренда загородного дома в Камчатском крае (21,3 тыс. руб.), Москве (19,4 тыс. руб.), Хабаровском крае (18,6 тыс. руб.), Сахалинской области (17,3 тыс. руб.) и Приморском крае (14,1 тыс. руб.).

Что касается объема предложения, больше всего объектов посуточной аренды загородной недвижимости представлено в Краснодарском крае (2,7 тыс. уникальных лотов), Крыму (1,8 тыс. ед.), Московской области (1,7 тыс. ед.), Дагестане (1,3 тыс. ед.) и Ленинградской области (1,3 тыс. ед.).
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