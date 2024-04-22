На Южном Урале средняя стоимость посуточной аренды загородных домов за год выросла на 21%

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. В Свердловской области средняя ставка посуточной аренды загородного дома в июне 2024 ...22.04.2024 В Челябинске стоимость посуточной аренды жилья в майские праздники за год выросла на 18%
УрБК, Челябинск, 22.04.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды жилья в майские праздники в этом году ...01.03.2024 Средняя стоимость посуточной аренды квартир в Челябинске в феврале составила 2,5 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 01.03.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале 2024 года составила 2,5 ...01.03.2024 В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале составила 3,1 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале 2024 года ...19.09.2023 На Южном Урале посуточная аренда загородного жилья за год подорожала на четверть
УрБК, Челябинск, 19.09.2023. В Челябинской области средняя стоимость аренды загородного жилья летом 2023 года составила ...