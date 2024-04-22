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В Свердловской области средняя стоимость посуточной аренды загородных домов за месяц снизилась на 6%

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. В Свердловской области средняя ставка посуточной аренды загородного дома в июне 2024 года составила 10,1 тыс. руб. За месяц этот показатель снизился на 6%, за год — на 0,2%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

Согласно исследованию, в июне этого года аренда дома в среднем по стране обойдется в 10,1 тыс. рублей в сутки. За год этот показатель вырос на 5%.

Также Средний Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по доле потенциального спроса на рынке посуточной аренды загородных домов, заняв восьмую строчку (доля от общего числа просмотров в РФ — 3%). Первые три позиции в этом списке заняли Московская (32%) и Ленинградская (12%) области, а также Москва (7%).
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