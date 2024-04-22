В Свердловской области средняя стоимость посуточной аренды загородных домов за месяц снизилась на 6%

УрБК, Челябинск, 22.04.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды жилья в майские праздники в этом году ...01.03.2024 Средняя стоимость посуточной аренды квартир в Челябинске в феврале составила 2,5 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 01.03.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале 2024 года составила 2,5 ...01.03.2024 В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале составила 3,1 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале 2024 года ...30.01.2024 В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 30.01.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. руб. За год ...30.01.2024 Предложение на рынке посуточной аренды квартир в Екатеринбурге за год выросло на 21%
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2,4 тыс. руб. За ...