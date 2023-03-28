УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:25

На Южном Урале спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости за год вырос более чем на треть

УрБК, Челябинск, 01.06.2023. В Челябинской области спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости в мае 2023 года вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Лидерами по росту спроса на объекты посуточной аренды загородной недвижимости в мае 2023 года стали Краснодарский (на 100%) и Ставропольский (на 68%) края, Свердловская область (на 58%), Красноярский край (на 54%), Дагестан (на 53%) и Калининградская область (на 51%).

Предложение объектов посуточной аренды загородной недвижимости в регионе, в свою очередь, за год выросло на 21%.

Согласно исследованию, на долю Южного Урала в мае этого года пришлось 3,9% в структуре спроса на объекты посуточной аренды загородной недвижимости в регионах страны. В мае 2022 года этот показатель был немного больше — 4,2%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 16:41 В Свердловской области спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости за год вырос на 58%

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. В Свердловской области спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости в мае ...

28.03.2023 Спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в Челябинске за квартал снизился почти на 30%

УрБК, Челябинск, 28.03.2023. Стоимость краткосрочной аренды загородной недвижимости в Челябинске в I квартале текущего ...

28.03.2023 В Екатеринбурге стоимость краткосрочной аренды загородной недвижимости за год снизилась на 16,7%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. Стоимость краткосрочной аренды загородной недвижимости в Екатеринбурге в I квартале ...

15.09.2021 В Екатеринбурге спрос на однокомнатные квартиры для посуточной аренды почти на 10% превышает предложение

По состоянию на начало осени в Екатеринбурге на рынке посуточной аренды жилья большая доля предложения приходится на ...

15.09.2021 В Екатеринбурге спрос на однокомнатные квартиры для посуточной аренды почти на 10% превышает предложение

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2021. По состоянию на начало осени в Екатеринбурге на рынке посуточной аренды жилья большая ...

Популярные новости
05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий05.05.2023Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга05.05.2023Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах05.05.2023Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству временного проезда в квартале № 17
Архив новостей
Июнь 2023 (15)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18