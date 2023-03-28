На Южном Урале спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости за год вырос более чем на треть

УрБК, Челябинск, 01.06.2023. В Челябинской области спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости в мае 2023 года вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Лидерами по росту спроса на объекты посуточной аренды загородной недвижимости в мае 2023 года стали Краснодарский (на 100%) и Ставропольский (на 68%) края, Свердловская область (на 58%), Красноярский край (на 54%), Дагестан (на 53%) и Калининградская область (на 51%).



Предложение объектов посуточной аренды загородной недвижимости в регионе, в свою очередь, за год выросло на 21%.



Согласно исследованию, на долю Южного Урала в мае этого года пришлось 3,9% в структуре спроса на объекты посуточной аренды загородной недвижимости в регионах страны. В мае 2022 года этот показатель был немного больше — 4,2%.