В Свердловской области спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости за год вырос на 58%

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. В Свердловской области спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости в мае 2023 года вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».
Предложение объектов посуточной аренды загородной недвижимости в регионе, в свою очередь, за год выросло на 42%.
Согласно исследованию, на долю Среднего Урала в мае этого года пришлось 2,4% в структуре спроса на объекты посуточной аренды загородной недвижимости в регионах страны. В мае 2022 года этот показатель был немного меньше — 2,1%.
УрБК, Челябинск, 28.03.2023. Стоимость краткосрочной аренды загородной недвижимости в Челябинске в I квартале текущего ...28.03.2023 В Екатеринбурге стоимость краткосрочной аренды загородной недвижимости за год снизилась на 16,7%
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. Стоимость краткосрочной аренды загородной недвижимости в Екатеринбурге в I квартале ...23.11.2022 В Челябинской области спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости вырос на 11,3%
УрБК, Челябинск, 23.11.2022. В Челябинской области спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в начале ...15.09.2021 В Екатеринбурге спрос на однокомнатные квартиры для посуточной аренды почти на 10% превышает предложение
По состоянию на начало осени в Екатеринбурге на рынке посуточной аренды жилья большая доля предложения приходится на ...15.09.2021 В Екатеринбурге спрос на однокомнатные квартиры для посуточной аренды почти на 10% превышает предложение
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2021. По состоянию на начало осени в Екатеринбурге на рынке посуточной аренды жилья большая ...