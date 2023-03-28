В Свердловской области спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости за год вырос на 58%

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. В Свердловской области спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости в мае 2023 года вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Предложение объектов посуточной аренды загородной недвижимости в регионе, в свою очередь, за год выросло на 42%.



Согласно исследованию, на долю Среднего Урала в мае этого года пришлось 2,4% в структуре спроса на объекты посуточной аренды загородной недвижимости в регионах страны. В мае 2022 года этот показатель был немного меньше — 2,1%.