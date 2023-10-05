В Свердловской области аренда загородной недвижимости за квартал подорожала на 16%

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. В Свердловской области средняя стоимость загородной недвижимости в III квартале 2023 года составила 2 млн руб. За квартал этот показатель вырос на 5%, за год — на 14%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Спрос на рынке продажи загородной недвижимости Среднего Урала за квартал снизился на 7%, за год, напротив, вырос — на 7%. Предложение также показало разнонаправленную динамику: за квартал оно снизилось на 5%, а за год выросло на 1%.



В свою очередь, средняя стоимость аренды загородной недвижимости в Свердловской области в июле-сентябре 2023 года составила 50 тыс. руб. За квартал этот показатель вырос на 16%, за год — на 11%.



И спрос, и предложение на рынке аренды загородного жилья региона показали отрицательную динамику. Так, спрос за квартал снизился на 29%, за год — на 3%. Предложение за квартал уменьшилось на 18%, за год — на 9%.



По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Хахулина, показатели год к году позволяют утверждать, что сегмент продажи таких объектов развивается быстрее и увереннее, чем в случае с арендой «загородки».