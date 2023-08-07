В Свердловской области спрос на посуточную аренду загородного жилья за год вырос на 106%

УрБК, Челябинск, 19.09.2023. В Челябинской области средняя стоимость аренды загородного жилья летом 2023 года составила ...07.08.2023 В Свердловской области спрос на краткосрочную аренду загородного жилья за год вырос на 121%
В Свердловской области средняя стоимость аренды загородного жилья в июле 2023 года составила 6 тыс. руб. за сутки. И за ...07.08.2023 Спрос на краткосрочную аренду загородного жилья на Южном Урале за месяц вырос на 118%
УрБК, Челябинск, 07.08.2023. В Челябинской области средняя стоимость аренды загородного жилья в июле 2023 года ...07.08.2023 В Свердловской области спрос на краткосрочную аренду загородного жилья за год вырос на 121%
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Свердловской области средняя стоимость аренды загородного жилья в июле 2023 года ...25.04.2022 В Свердловской области спрос на аренду загородного жилья за месяц вырос на 46%
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. В Свердловской области спрос на краткосрочную аренду загородного жилья в апреле 2022 ...