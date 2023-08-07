В Свердловской области спрос на посуточную аренду загородного жилья за год вырос на 106%

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. В Свердловской области средняя стоимость аренды загородного жилья летом 2023 года составила 6 тыс. руб. за ночь. За год этот показатель не изменился, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Что касается спроса на рынке посуточной аренды загородного жилья на Среднем Урале, за год он вырос на 106%. Также в список регионов с самой высокой положительной динамикой спроса попали Кировская область (+84%), Красноярский (+76%) и Ставропольский (+70%) края, а также Нижегородская область (+66%).



В свою очередь, предложение на рынке краткосрочной аренды загородного жилья в Свердловской области за год выросло на 41%.



В целом по стране спрос на такие объекты за год увеличился на 44%, а предложение — на 23%.



По словам руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артема Кромочкина, рост спроса на платформе в сегменте загородного жилья опережает динамику предложения, что вместе с популяризацией внутреннего туризма неизбежно приводит к росту цен на ряд объектов и направлений.