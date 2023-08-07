УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:43

В Свердловской области спрос на посуточную аренду загородного жилья за год вырос на 106%

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. В Свердловской области средняя стоимость аренды загородного жилья летом 2023 года составила 6 тыс. руб. за ночь. За год этот показатель не изменился, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Что касается спроса на рынке посуточной аренды загородного жилья на Среднем Урале, за год он вырос на 106%. Также в список регионов с самой высокой положительной динамикой спроса попали Кировская область (+84%), Красноярский (+76%) и Ставропольский (+70%) края, а также Нижегородская область (+66%).

В свою очередь, предложение на рынке краткосрочной аренды загородного жилья в Свердловской области за год выросло на 41%.

В целом по стране спрос на такие объекты за год увеличился на 44%, а предложение — на 23%.

По словам руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артема Кромочкина, рост спроса на платформе в сегменте загородного жилья опережает динамику предложения, что вместе с популяризацией внутреннего туризма неизбежно приводит к росту цен на ряд объектов и направлений.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 18:01 На Южном Урале посуточная аренда загородного жилья за год подорожала на четверть

УрБК, Челябинск, 19.09.2023. В Челябинской области средняя стоимость аренды загородного жилья летом 2023 года составила ...

07.08.2023 В Свердловской области спрос на краткосрочную аренду загородного жилья за год вырос на 121%

В Свердловской области средняя стоимость аренды загородного жилья в июле 2023 года составила 6 тыс. руб. за сутки. И за ...

07.08.2023 Спрос на краткосрочную аренду загородного жилья на Южном Урале за месяц вырос на 118%

УрБК, Челябинск, 07.08.2023. В Челябинской области средняя стоимость аренды загородного жилья в июле 2023 года ...

07.08.2023 В Свердловской области спрос на краткосрочную аренду загородного жилья за год вырос на 121%

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Свердловской области средняя стоимость аренды загородного жилья в июле 2023 года ...

25.04.2022 В Свердловской области спрос на аренду загородного жилья за месяц вырос на 46%

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. В Свердловской области спрос на краткосрочную аренду загородного жилья в апреле 2022 ...

Популярные новости
22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО24.08.2023Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными21.08.2023Академический отпраздновал 300-летие Екатеринбурга22.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов24.08.2023Кредитование с низкой базы
Архив новостей
Сентябрь 2023 (465)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18