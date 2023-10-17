В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 30.01.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. руб. За год этот показатель не изменился, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Что касается предложения на рынке посуточной аренды квартир, в столице Южного Урала этот показатель за год вырос на 16%.



Среди городов РФ, участвующих в исследовании, сильнее всего предложение на этом рынке за год выросло в Ростове-на-Дону (на 90%), Сочи (на 59%), Казани (на 55%), Калининграде (на 52%) и Ставрополе (на 50%).



По словам руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артема Кромочкина, за год по стране количество предложений на платформе увеличилось на 29%, а средние цены — на 21% (с 2 тыс. до 2 тыс. 400 руб. в сутки).