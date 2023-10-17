В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2,4 тыс. руб. За ...17.10.2023 В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды жилья за год выросла на 23%
УрБК, Челябинск, 17.10.2023. Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Челябинске в октябре 2023 года составила 1 ...16.10.2023 Средняя стоимость посуточной аренды «однушек» в Екатеринбурге за год выросла на 31%
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Екатеринбурге в октябре 2023 года составила ...18.09.2023 В Челябинске аренда квартир за год подорожала на 25%
УрБК, Челябинск, 18.09.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды квартир в августе 2023 года составила 20 тыс. руб. ...04.09.2023 Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в Челябинске за год выросла на 28%
УрБК, Челябинск, 04.08.2023. Стоимость краткосрочной аренды квартир в Челябинске летом 2023 года составила 1 тыс. 790 ...