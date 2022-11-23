Спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в Челябинске за квартал снизился почти на 30%

УрБК, Челябинск, 28.03.2023. Стоимость краткосрочной аренды загородной недвижимости в Челябинске в I квартале текущего года составила 7 тыс. руб. за ночь. По сравнению с предыдущим годом и IV кварталом 2022 года этот показатель не изменился, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».
Помимо этого, объем предложения на рынке краткосрочной аренды загородной недвижимости в Челябинске за год вырос на 32,5%, за квартал — на 6,4%.
Спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости, в свою очередь, за год увеличился на 29,7%, за квартал — уменьшился на 28,9%.
По словам руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артема Кромочкина, рост предложения на рынке краткосрочной аренды объясняется интересом со стороны туристов и командированных к данному виду размещения в поездках, а также желанием собственников жилья заработать. Также он отмечает, что в период низких ставок по ипотеке многие жители страны приобрели недвижимость в инвестиционных целях и теперь стараются восполнить затраты с помощью аренды.
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