В Свердловской области спрос на краткосрочную аренду загородного жилья за год вырос на 121%

УрБК, Челябинск, 28.03.2023. Стоимость краткосрочной аренды загородной недвижимости в Челябинске в I квартале текущего ...28.03.2023 В Екатеринбурге стоимость краткосрочной аренды загородной недвижимости за год снизилась на 16,7%
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. Стоимость краткосрочной аренды загородной недвижимости в Екатеринбурге в I квартале ...23.11.2022 В Челябинской области спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости вырос на 11,3%
УрБК, Челябинск, 23.11.2022. В Челябинской области спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в начале ...25.04.2022 На Южном Урале средняя цена краткосрочной аренды загородного жилья за год выросла на 7%
УрБК, Челябинск, 25.04.2022. В Челябинской области спрос на краткосрочную аренду квартир в апреле 2022 года вырос на ...25.04.2022 В Свердловской области спрос на аренду загородного жилья за месяц вырос на 46%
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. В Свердловской области спрос на краткосрочную аренду загородного жилья в апреле 2022 ...