В Свердловской области спрос на краткосрочную аренду загородного жилья за год вырос на 121%

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Свердловской области средняя стоимость аренды загородного жилья в июле 2023 года составила 6 тыс. руб. за сутки. И за год, и за месяц этот показатель не изменился, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Что касается спроса на объекты краткосрочной аренды загородной недвижимости в регионе, за месяц он вырос на 54%, за год — на 121%.



Предложение загородного жилья для краткосрочной аренды, в свою очередь, за месяц не изменилось, а за год — выросло на 39%.



По словам руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артема Кромочкина, одной из причин повышения спроса на такие объекты стал рост внутреннего туризма в стране из-за осложнившейся логистики поездок за рубеж и увеличения курсов валют.