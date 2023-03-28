УрБК, Челябинск, 07.08.2023. В Челябинской области средняя стоимость аренды загородного жилья в июле 2023 года ...Вчера, 13:03 В Свердловской области спрос на краткосрочную аренду загородного жилья за год вырос на 121%
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Свердловской области средняя стоимость аренды загородного жилья в июле 2023 года ...28.03.2023 Спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в Челябинске за квартал снизился почти на 30%
УрБК, Челябинск, 28.03.2023. Стоимость краткосрочной аренды загородной недвижимости в Челябинске в I квартале текущего ...25.04.2022 На Южном Урале средняя цена краткосрочной аренды загородного жилья за год выросла на 7%
УрБК, Челябинск, 25.04.2022. В Челябинской области спрос на краткосрочную аренду квартир в апреле 2022 года вырос на ...25.04.2022 В Свердловской области спрос на аренду загородного жилья за месяц вырос на 46%
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. В Свердловской области спрос на краткосрочную аренду загородного жилья в апреле 2022 ...