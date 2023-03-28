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Вчера, 15:01

В Свердловской области спрос на краткосрочную аренду загородного жилья за год вырос на 121%

В Свердловской области средняя стоимость аренды загородного жилья в июле 2023 года составила 6 тыс. руб. за сутки. И за год, и за месяц этот показатель не изменился, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Что касается спроса на объекты краткосрочной аренды загородной недвижимости в регионе, за месяц он вырос на 54%, за год — на 121%.

Предложение загородного жилья для краткосрочной аренды, в свою очередь, за месяц не изменилось, а за год — выросло на 39%.

По словам руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артема Кромочкина, одной из причин повышения спроса на такие объекты стал рост внутреннего туризма в стране из-за осложнившейся логистики поездок за рубеж и увеличения курсов валют.
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