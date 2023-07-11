Спрос на краткосрочную аренду загородного жилья на Южном Урале за месяц вырос на 118%

УрБК, Челябинск, 07.08.2023. В Челябинской области средняя стоимость аренды загородного жилья в июле 2023 года составила 5 тыс. руб. за сутки. За месяц этот показатель вырос на 11%, за год — на 25%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Что касается спроса на объекты краткосрочной аренды загородной недвижимости в регионе, за месяц он вырос на 118%, за год — на 45%.



Отмечается, что спрос на посуточную аренду загородных объектов за месяц увеличился в 32 из 33 регионов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости».



В свою очередь, предложение загородного жилья для краткосрочной аренды на Южном Урале за месяц выросло на 4%, а за год — на 26%.