Спрос на посуточную аренду загородных коттеджей в Челябинской области за месяц вырос на 52%

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. Средняя стоимость аренды загородных коттеджей в Свердловской области в июне 2023 года ...01.06.2023 На Южном Урале спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости за год вырос более чем на треть
УрБК, Челябинск, 01.06.2023. В Челябинской области спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости в мае ...27.01.2023 На Южном Урале объем предложения загородных объектов за год снизился на 10%
УрБК, Челябинск, 27.01.2023. Спрос на покупку загородных объектов в Челябинской области в IV квартале 2022 года ...18.01.2022 В Челябинске спрос на посуточную аренду квартир в 2021 году вырос почти на треть
УрБК, Челябинск, 18.01.2022. Спрос на посуточную аренду квартир в Челябинске по итогам 2021 года вырос на 32%. Об этом ...15.12.2020 В Свердловской области спрос на посуточную аренду загородных домов вырос на 48%
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2020. В Свердловской области спрос на посуточную аренду загородных домов за год вырос на 48%. ...