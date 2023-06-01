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Спрос на посуточную аренду загородных коттеджей в Челябинской области за месяц вырос на 52%

УрБК, Челябинск, 07.07.2023. Средняя стоимость аренды загородных коттеджей в Челябинской области в июне 2023 года составила 8 тыс. руб. за сутки. И за год, и за месяц этот показатель не изменился, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

При этом спрос на аренду загородных объектов в регионе за месяц вырос на 52%, а за год — на 11%.

Помимо Южного Урала, в лидерах по росту месячного спроса на посуточную аренду загородных коттеджей оказались Крым (+94%), Смоленская (+80%) и Калининградская (+77%) области, Краснодарский край (+70%), Тверская (+63%) и Самарская (+55%) области, а также Дагестан (+55%).
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