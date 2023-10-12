На Южном Урале спрос на рынке аренды участков промышленного назначения за год вырос более чем в два раза

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Аренда сотки земли промышленного назначения в Свердловской области за год подешевела на ...

В Свердловской области аренда сотки земли промышленного назначения за год подешевела на 10%

УрБК, Челябинск, 12.10.2023. В Челябинской области средняя стоимость загородной недвижимости в III квартале 2023 года ...

На Южном Урале спрос на аренду загородной недвижимости за год вырос на 26%

В Екатеринбурге спрос на покупку торговых площадей за год вырос более чем на треть

В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра торговых площадей, выставленных на продажу, в сентябре 2023 года ...