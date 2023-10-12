На Южном Урале спрос на рынке аренды участков промышленного назначения за год вырос более чем в два раза

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Аренда сотки земли промышленного назначения в Свердловской области за год подешевела на ...12.10.2023 На Южном Урале спрос на аренду загородной недвижимости за год вырос на 26%
УрБК, Челябинск, 12.10.2023. В Челябинской области средняя стоимость загородной недвижимости в III квартале 2023 года ...27.09.2023 В Екатеринбурге спрос на покупку торговых площадей за год вырос более чем на треть
В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра торговых площадей, выставленных на продажу, в сентябре 2023 года ...27.09.2023 В Екатеринбурге спрос на покупку торговых площадей за год вырос более чем на треть
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра торговых площадей, выставленных на ...23.06.2023 На Южном Урале спрос на покупку земельных участков за месяц снизился на 13%
УрБК, Челябинск, 23.06.2023. В Челябинской области средняя цена земельных участков в первой половине июня 2023 года ...