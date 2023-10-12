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Вчера, 14:02

На Южном Урале спрос на рынке аренды участков промышленного назначения за год вырос более чем в два раза

УрБК, Челябинск, 20.12.2023. В Челябинской области цена за объект на рынке аренды участков промышленного назначения по итогам осени 2023 года составила 25 тыс. руб., а стоимость сотки — 1 тыс. 250 руб. Спрос на этом рынке за год вырос на 129%, предложение — на 15%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Отметим, что Южный Урал попал в число лидеров по годовому приросту спроса на рынке аренды участков промышленного назначения. Кроме него в этом списке оказались Смоленская (+244%) и Калининградская (+121%) области, а также Крым (+92%).

Что касается рынка продажи участков промышленного назначения, цена за объект в регионе составила 5,5 млн руб., стоимость сотки — 50 тыс. руб. Спрос за год вырос на 30%, предложение, напротив, снизилось — на 5%.

На рынке аренды промышленных объектов на Южном Урале цена за объект составила 107 тыс. руб., стоимость «квадрата» — 237 руб. Спрос за год снизился на 6%, предложение — на 24%.

В свою очередь, на рынке продажи промышленных объектов в регионе цена за объект составила 26,6 млн руб., стоимость «квадрата» — 14 тыс. руб. Спрос за год вырос на 7%, предложение, наоборот, снизилось — на 16%.
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