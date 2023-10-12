В Свердловской области аренда сотки земли промышленного назначения за год подешевела на 10%

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Аренда сотки земли промышленного назначения в Свердловской области за год подешевела на 10%, а квадратного метра промышленного объекта — выросла на 3%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



На рынке аренды участков промышленного назначения в регионе цена за объект по итогам осени 2023 года составила 30 тыс. руб., а стоимость сотки — 1,5 тыс. руб. Спрос на этом рынке за год вырос на 46%, предложение — на 12%.



Что касается рынка продажи участков промышленного назначения, цена за объект составила 10 млн руб., стоимость сотки — 118 тыс. руб. Спрос за год вырос на 54%, предложение, напротив, снизилось — на 4%.



На рынке аренды промышленных объектов на Среднем Урале цена за объект составила 85 тыс. руб., стоимость «квадрата» — 159 руб. Спрос за год вырос на 22%, предложение, наоборот, снизилось — на 15%.



В свою очередь, на рынке продажи промышленных объектов в регионе цена за объект составила 12 млн руб., стоимость «квадрата» — 11 тыс. руб. Спрос за год снизился на 37%, предложение — на 3%.



По словам руководителя категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олега Изотова, динамика спроса и предложения на рынке коммерческих объектов промышленного назначения в стране во многом схожа с наблюдаемой в сегменте земельных участков: спрос растет, а предложение сокращается. Он отмечает, что в структуре последнего остаются более крупные и дорогие объекты, что сказывается на динамике цен.