В Свердловской области аренда сотки земли промышленного назначения за год подешевела на 10%

В Свердловской области средняя стоимость загородной недвижимости в III квартале 2023 года составила 2 млн руб. За ...12.10.2023 В Свердловской области аренда загородной недвижимости за квартал подорожала на 16%
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. В Свердловской области средняя стоимость загородной недвижимости в III квартале 2023 ...28.09.2023 В Челябинске средняя стоимость выставленных на продажу торговых площадей за год выросла на 33%
УрБК, Челябинск, 28.09.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра торговых площадей, выставленных на ...23.06.2023 На Южном Урале спрос на покупку земельных участков за месяц снизился на 13%
УрБК, Челябинск, 23.06.2023. В Челябинской области средняя цена земельных участков в первой половине июня 2023 года ...23.06.2023 В Свердловской области спрос на покупку земельных участков за год вырос на 18%
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Свердловской области средняя цена земельных участков в первой половине июня 2023 года ...