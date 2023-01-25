В Екатеринбурге спрос на покупку коммерческой недвижимости за год вырос почти на 50%

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. В Екатеринбурге средняя цена продажи коммерческой недвижимости во II квартале 2023 года выросла на 8% по сравнению с предыдущим кварталом. Стоимость квадратного метра увеличилась за тот же период на 3%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



В свою очередь, спрос на покупку коммерческой недвижимости в уральской столице за квартал снизился на 19%. В целом по стране — на 11%.



По мнению экспертов, это нормальная ситуация для II квартала из-за сезонного снижения деловой активности.



При этом средняя цена аренды коммерческой недвижимости в Екатеринбурге за квартал выросла на 2%, а стоимость «квадрата», напротив, снизилась — на 2%. Спрос же сократился на 7%.



Что касается годовой динамики продаж коммерческой недвижимости, средняя цена объекта во II квартале 2023 года в Екатеринбурге выросла на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Стоимость «квадрата» увеличилась на 12%, а спрос — на 49%.



На рынке аренды коммерческой недвижимости в уральской столице также наблюдается положительная годовая динамика. В частности, средняя стоимость аренды объекта выросла на 11%, «квадрата» — на 3%. Спрос, в свою очередь, увеличился за год на четверть.