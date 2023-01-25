В Екатеринбурге спрос на покупку коммерческой недвижимости за год вырос почти на 50%

УрБК, Челябинск, 25.01.2023. Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Челябинске в IV квартале 2022 года вырос на ...24.01.2023 В Екатеринбурге спрос на покупку коммерческой недвижимости в IV квартале 2022 года вырос на 19%
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге в IV квартале 2022 года ...11.10.2022 Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге в III квартале вырос на 21%
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге (число запрошенных контактов ...17.05.2021 Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге за год вырос на 32%
Спрос на покупку коммерческой недвижимости (число запрошенных контактов продавца на платформе) в Екатеринбурге в I ...17.05.2021 Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге за год вырос на 32%
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. Спрос на покупку коммерческой недвижимости (число запрошенных контактов продавца на ...