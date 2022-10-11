В Екатеринбурге спрос на покупку коммерческой недвижимости в IV квартале 2022 года вырос на 19%

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге в IV квартале 2022 года вырос на 19% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».
Помимо этого, цены на коммерческую недвижимость в Екатеринбурге за квартал выросли на 3%, а стоимость квадратного метра таких помещений увеличилась на 4%.
Что касается аренды коммерческой недвижимости, в уральской столице спрос на нее за квартал вырос на 1%. Цены на эту услугу, в свою очередь, снизились — на 4%. Стоимость «квадрата» арендуемых коммерческих площадей уменьшилась на 3%.
По словам руководителя категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олега Изотова, за последние три месяца 2022 года стоимость квадратного метра при покупке коммерческой недвижимости в стране в среднем выросла на 5%. Он считает, что положительная динамика свидетельствует о том, что коммерческая недвижимость остается привлекательным активом для инвестирования и сбережения средств.
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