Запрос на покупку

В IV квартале 2022 года спрос на приобретение коммерческой недвижимости в Екатеринбурге вырос на 19% по сравнению с предыдущим кварталом. Ее стоимость выросла на 3%, а квадратный метр таких помещений подорожал на 4%. Об этом сообщается в исследовании «Авито Недвижимости». В то же время спрос на аренду коммерческой недвижимости вырос на 1%. Стоимость этой услуги снизилась на 4%, а «квадрат» подешевел на 3%.



Руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков отметил, что в этом исследовании используются показатели просмотров, а не реальных сделок. Но можно предположить, что на рынке сохранялся запрос со стороны инвесторов, стремящихся сохранить свой капитал, что привело к росту спроса на покупку. Аренда отображает деловую активность, а ей было некуда расти.



«Деловая активность малого бизнеса может строиться либо на росте потребительских расходов, либо каком-то экономическом росте в рамках конкретной территории. Весь 2022 год был скорее шоковым для малого бизнеса, чем базой для построения долгосрочных планов. Поэтому спрос на аренду в целом скорее находился под давлением», — объяснил эксперт.



При этом он уточнил, что термин «коммерческая недвижимость» подразумевает сильно отличающиеся друг от друга сектора. Условные бизнес-центры в последние годы имеют низкий объем предложения, а торговые центры, выйдя из пандемийного кризиса, столкнулись с оттоком арендаторов в лице иностранных компаний. А стрит-ритейл больше зависит от состояния малого бизнеса.



М. Хорьков предполагает, что бизнес-центры все-таки чувствуют себя сейчас относительно неплохо, как и складской сегмент. Стрит-ритейл скорее стагнирует, а торговые центры находятся под давлением из-за вышеназванных причин.



«Хорошо себя чувствует и динамично развивается — это понятия, которые сегодня сложно применить в целом к рынку коммерческой недвижимости», — в то же время подчеркнул аналитик.



Добавим, что ранее характеристику рынку коммерческой недвижимости региона во время пресс-конференции дал заместитель председателя комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Андрей Бриль. Хорошие перспективы наблюдаются у промышленной недвижимости, поскольку взят курс на импортозамещение. Соответственно, строятся промышленные площадки. Также перспективен рынок логистики.



В сегменте офисной недвижимости, по его словам, нет каких-либо перемен, подобных объектов строилось мало. Сложности есть у торговых площадей, поскольку ушел ряд потенциальных зарубежных арендаторов. Хотя спикер считает, что крупные площадки показали устойчивость. Гостиничный сегмент сейчас на «перепутье», поскольку многие объекты были ориентированы на зарубежную клиентуру. Соответственно, у них идет процесс перестройки, рассказал А. Бриль.



Добавим, что по России спрос на покупку коммерческой недвижимости вырос на 12% (по данным «Авито»). При этом граждане стали на 12% чаще интересоваться офисными помещениями и объектами свободного назначения, на 9% — складами, на 8% — торговыми площадями, на 6% — объектами под производство. Падение спроса наблюдалось у предприятий общественного питания — на 6%. Средний ценник вырос на 5%.



Аренда в стране стала на 2% менее востребованной. Интерес к площадям под предприятия общественного питания сократился на 6%, а офисного назначения — на 5%, к торговым площадям — на 3%. Вырос спрос на аренду производственных (плюс 4%) и складских помещений (плюс 2%).



«За последние три месяца 2022 года стоимость квадратного метра при покупке коммерческой недвижимости в стране в среднем выросла на 5%. Положительная динамика говорит о том, что коммерческая недвижимость остается привлекательным активом для инвестирования и сбережения средств. Гораздо сильнее спад деловой активности в экономике и неопределенный новостной фон сказались на рынке аренды: здесь падение как в абсолютных ценах на 14% за квартал, так и в стоимости квадратного метра — на 4%. Уменьшая цены, владельцы площадей стараются сократить срок экспозиции на фоне снижающегося спроса», — прокомментировал руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.



В заключение М. Хорьков отметил, что «все находится во власти экономических ожиданий», но они корректируются едва ли не ежеминутно. Поэтому для всего 2023 года в целом характерно будет то, как российская экономика и, в частности, бизнес адаптируются к текущей реальности.