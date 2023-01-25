УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 13:14

Запрос на покупку

Запрос на покупкуВ IV квартале 2022 года спрос на приобретение коммерческой недвижимости в Екатеринбурге вырос на 19% по сравнению с предыдущим кварталом. Ее стоимость выросла на 3%, а квадратный метр таких помещений подорожал на 4%. Об этом сообщается в исследовании «Авито Недвижимости». В то же время спрос на аренду коммерческой недвижимости вырос на 1%. Стоимость этой услуги снизилась на 4%, а «квадрат» подешевел на 3%.

Руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков отметил, что в этом исследовании используются показатели просмотров, а не реальных сделок. Но можно предположить, что на рынке сохранялся запрос со стороны инвесторов, стремящихся сохранить свой капитал, что привело к росту спроса на покупку. Аренда отображает деловую активность, а ей было некуда расти.

«Деловая активность малого бизнеса может строиться либо на росте потребительских расходов, либо каком-то экономическом росте в рамках конкретной территории. Весь 2022 год был скорее шоковым для малого бизнеса, чем базой для построения долгосрочных планов. Поэтому спрос на аренду в целом скорее находился под давлением», — объяснил эксперт.

При этом он уточнил, что термин «коммерческая недвижимость» подразумевает сильно отличающиеся друг от друга сектора. Условные бизнес-центры в последние годы имеют низкий объем предложения, а торговые центры, выйдя из пандемийного кризиса, столкнулись с оттоком арендаторов в лице иностранных компаний. А стрит-ритейл больше зависит от состояния малого бизнеса.

М. Хорьков предполагает, что бизнес-центры все-таки чувствуют себя сейчас относительно неплохо, как и складской сегмент. Стрит-ритейл скорее стагнирует, а торговые центры находятся под давлением из-за вышеназванных причин.

«Хорошо себя чувствует и динамично развивается — это понятия, которые сегодня сложно применить в целом к рынку коммерческой недвижимости», — в то же время подчеркнул аналитик.

Добавим, что ранее характеристику рынку коммерческой недвижимости региона во время пресс-конференции дал заместитель председателя комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Андрей Бриль. Хорошие перспективы наблюдаются у промышленной недвижимости, поскольку взят курс на импортозамещение. Соответственно, строятся промышленные площадки. Также перспективен рынок логистики.

В сегменте офисной недвижимости, по его словам, нет каких-либо перемен, подобных объектов строилось мало. Сложности есть у торговых площадей, поскольку ушел ряд потенциальных зарубежных арендаторов. Хотя спикер считает, что крупные площадки показали устойчивость. Гостиничный сегмент сейчас на «перепутье», поскольку многие объекты были ориентированы на зарубежную клиентуру. Соответственно, у них идет процесс перестройки, рассказал А. Бриль.

Добавим, что по России спрос на покупку коммерческой недвижимости вырос на 12% (по данным «Авито»). При этом граждане стали на 12% чаще интересоваться офисными помещениями и объектами свободного назначения, на 9% — складами, на 8% — торговыми площадями, на 6% — объектами под производство. Падение спроса наблюдалось у предприятий общественного питания — на 6%. Средний ценник вырос на 5%.

Аренда в стране стала на 2% менее востребованной. Интерес к площадям под предприятия общественного питания сократился на 6%, а офисного назначения — на 5%, к торговым площадям — на 3%. Вырос спрос на аренду производственных (плюс 4%) и складских помещений (плюс 2%).

«За последние три месяца 2022 года стоимость квадратного метра при покупке коммерческой недвижимости в стране в среднем выросла на 5%. Положительная динамика говорит о том, что коммерческая недвижимость остается привлекательным активом для инвестирования и сбережения средств. Гораздо сильнее спад деловой активности в экономике и неопределенный новостной фон сказались на рынке аренды: здесь падение как в абсолютных ценах на 14% за квартал, так и в стоимости квадратного метра — на 4%. Уменьшая цены, владельцы площадей стараются сократить срок экспозиции на фоне снижающегося спроса», — прокомментировал руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.

В заключение М. Хорьков отметил, что «все находится во власти экономических ожиданий», но они корректируются едва ли не ежеминутно. Поэтому для всего 2023 года в целом характерно будет то, как российская экономика и, в частности, бизнес адаптируются к текущей реальности.

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
25.01.2023 Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Челябинске за квартал вырос на 8%

УрБК, Челябинск, 25.01.2023. Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Челябинске в IV квартале 2022 года вырос на ...

24.01.2023 В Екатеринбурге спрос на покупку коммерческой недвижимости в IV квартале 2022 года вырос на 19%

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге в IV квартале 2022 года ...

11.10.2022 Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге в III квартале вырос на 21%

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге (число запрошенных контактов ...

14.02.2022 Спрос на аренду коммерческой недвижимости в Екатеринбурге в 2021 году вырос на 47%

В Екатеринбурге спрос на аренду коммерческой недвижимости по итогам 2021 года вырос на 47%, предложение — на 19%. Об ...

14.02.2022 Спрос на аренду коммерческой недвижимости в Екатеринбурге в 2021 году вырос на 47%

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2022. В Екатеринбурге спрос на аренду коммерческой недвижимости по итогам 2021 года вырос на ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег29.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил внедрение цифровой платформы для создания единого цифрового пространства в регионе29.12.2022С 1 января Агентство по страхованию вкладов начнет страховать выплаты и вклады в негосударственных пенсионных фондах
Архив новостей
Январь 2023 (475)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18