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В Челябинске средняя стоимость выставленных на продажу торговых площадей за год выросла на 33%

УрБК, Челябинск, 28.09.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра торговых площадей, выставленных на продажу, в сентябре 2023 года составила 51 тыс. руб. За год этот показатель снизился на 3%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

В то же время средняя стоимость выставленных на продажу торговых площадей в Челябинске за год выросла на 33%.

Спрос на приобретение торговых объектов в южноуральской столице за год увеличился на 14%, а предложение, напротив, снизилось — на 28%.

Что касается рынка аренды торговых площадей в Челябинске, здесь стоимость «квадрата» в сентябре этого года составила 0,7 тыс. руб., увеличившись за год на 12%. Средний ценник аренды таких объектов за указанный период вырос на 15%.

Спрос на аренду торговых площадей за год вырос на 22%, а предложение снизилось на 17%.

По словам руководителя категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олега Изотова, рост цен на покупку и аренду торговых помещений отчасти компенсируется уменьшением их площади, однако тенденция на «мелкую нарезку» не такая явная, как год назад. Так, средний размер торгового объекта для продажи за год сократился со 130 до 128 кв. м., для аренды — с 88 до 85 кв. м.
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