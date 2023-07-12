В Екатеринбурге спрос на покупку торговых площадей за год вырос более чем на треть

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра торговых площадей, выставленных на продажу, в сентябре 2023 года составила 93 тыс. руб. За год этот показатель снизился на 7%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость». Средняя стоимость выставленных на продажу торговых площадей в Екатеринбурге, в свою очередь, за год выросла на 12%. Спрос на приобретение торговых объектов в уральской столице за год увеличился на 34%, а предложение, напротив, снизилось — на 23%. Что касается рынка аренды торговых площадей в Екатеринбурге, здесь стоимость «квадрата» в сентябре этого года составила 0,9 тыс. руб., увеличившись за год на 25%. Средний ценник аренды таких объектов за указанный период вырос на 32%. Спрос на аренду торговых площадей за год вырос на 12%, а предложение снизилось на 16%.

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